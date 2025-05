Ve Vatikánu začala volba nového papeže, který v čele katolické církve nahradí zesnulého Františka. První hlasování se zřejmě uskuteční ještě ve středu po vstupu kardinálů do Sixtinské kaple. Nicméně se neočekává, že by jméno Františkova nástupce vzešlo z prvního kola volby. Výběr může trvat i několik dní. Úspěšnou volbu bude signalizovat stoupající bílý dým.

Volba nového papeže se koná v Sixtinské kapli, kam se volitelé, tedy kardinálové mladší osmdesáti let, mají odebrat v půl páté odpoledne. Konkláve začne, až arcibiskup Diego Ravelli vysloví slavné „extra omnes“, což v latině znamená všichni ven.

První dým z komína nad Sixtinskou kaplí by mohl vystoupat ve středu kolem 19:30. Pokud bude černý, tak to znamená, že kardinálové papeže nezvolili. Bílý dým naopak ukazuje, že volba byla úspěšná.

Během prvního dne konkláve se obvykle koná jedno kolo volby, pokud to neznemožní procedurální průtahy. V následujících dnech se konají dvě volby dopoledne a dvě odpoledne. Pro zvolení je nutná dvoutřetinová většina, což je 89 hlasů.

Velký počet favoritů označovaných tiskem ukazuje, že výsledek je velmi otevřený. Sami kardinálové v uplynulých dnech uváděli, že si ještě tříbí myšlenky. Letošní konkláve je se 133 voliteli nejpočetnější v moderní historii katolické církve a také nejpestřejší, co se týče zastoupení kontinentů a zemí.

Jistou nevýhodu mají i příliš mladí kardinálové, jelikož mnoho volitelů by se chtělo vyhnout desítky let trvající vládě nového papeže. Ten je volen do čela církve doživotně, v roce 2013 však na papežský trůn, poprvé po zhruba 600 letech, abdikoval Benedikt XVI. Papež František naopak zemřel 21. dubna v úřadě.