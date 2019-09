Generálním ředitelem Českých drah se stal Václav Nebeský

Václav Nebeský (41) doposud působil jako náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj, na starosti měl problematiku informačních technologií. Je členem předsednictva Rady vlády pro informační společnost i řídícího výboru Českých drah.

Narodil se 31. října 1977. Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Praze a Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Pracovní praxi začal jako výpravčí vlaků Českých drah (1996 až 2000), poté u společnosti působil jako technolog (staniční a traťové technologie; 2000 až 2003) a také jako systémový specialista na Generálním ředitelství ČD (2004 až 2005). V letech 2005 až 2008 byl projektovým manažerem společnosti ČD - Telematika, a.s.

V roce 2009 pracoval jako zástupce ředitele společnosti CDT International, s.r.o., v letech 2009 až 2014 byl ředitelem firmy RPP International, s.r.o, zároveň v roce 2011 působil jako krizový manažer u společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o.

V letech 2011 až 2018 byl statutárním ředitelem společnosti VISEFI, a.s., zároveň v letech 2014 až 2017 pracoval pro společnost Unicontrols, a.s., a to jako poradce členů představenstva a technický ředitel. Byl i poradcem předsedy představenstva ČD - Telematika (2014 až 2016) a členem představenstva XT - Card, a.s. (2012 až 2018). V roce 20107 pracoval i pro společnost ČD Informační systémy, a.s.

Na ministerstvu pro místní rozvoj působí od roku 2015, kdy se stal poradcem ministryně pro oblast informačních technologií. V prosinci 2017 byl jmenován politickým náměstkem ministryně.

Nebeský je ženatý, jeho manželka Olga je rovněž náměstkyní ministryně pro místní rozvoj. V pondělí Olga Nebeská oznámila svou rezignaci na funkci ke konci září.

