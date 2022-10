Státní rozpočet nemusí stačit na dopravní investice. Ministerstvo chce využívat i Národní rozvojový fond

Kupka to ale odmítá. Na nutnosti využívat více zdrojů se ale zákonodárci shodují, a to i přesto, že podle ministra dopravy vláda výrazně navýšila i stavební výdaje ze státního rozpočtu. „Chceme motivovat banky, aby přišly s výhodným produktem, aby nám nabídly alternativu, který obstojí v konkurenci Evropské investiční banky, v konkurenci dluhopisů,“ přiblížil Kupka.

Pro další roky plánuje ministr Kupka využívat i Národní rozvojový fond, který založila minulá vláda. Podle bývalého ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO) se v posledních měsících utlumil. „Nevím, proč vláda nepokračovala v naší činnosti. Už na konci roku bylo předjednáno, nejenom s bankami, ale i investory, že by se mohl naplnit,“ uvedl.

„V současných ekonomických podmínkách nebude rozpočet České republiky stačit, ledaže bychom začali zastavovat stavby,“ upozornil ministr dopravy. Resort by tak chtěl už příští rok získat třicet miliard z úvěru od Evropské investiční banky a vydáním dluhopisů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jednou z investic, která už se realizuje, je modernizace železnice mezi Brnem a Blanskem. Práce tam mají skončit do 9. prosince letošního roku. Náklady jsou asi šest miliard korun. Právě na takové stavby, jako je tato, chce Kupka v příštích letech získávat peníze i z jiných než státních a evropských zdrojů.

Peníze, které by banky daly do takového fondu, by musel stát pravděpodobně vracet podle dohodnutých podmínek.

Resort chce fond naplnit během příštího roku, aby ho už v tom následujícím mohl využívat na dopravní stavby. Záležet ovšem bude na dohodě s bankami, na které teď má dopadnout plánovaná daň z mimořádných zisku. „Dohoda s komerčními bankami je vždy lepší než silové řešení,“ uvedl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„V danou chvíli se zdá, že je to dobrá schránka pro to, abychom dokázali rychle využít peníze, ale současně jsou dražší než běžný úvěr,“ upozornil předseda sněmovního výboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN).

Z fondu se peníze mají používat na projekty národního zájmu. Mezi nimi už ale nebude zmíněná modernizace železničního koridoru u Brna, i když stát pro ni začal hledat stavitele ve chvíli, kdy už fond existoval.