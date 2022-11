Ve Stéblové začínají vlaky jezdit po dvou kolejích. Na zrychlení si ještě počkají

Trať je připravena i na zrychlení, ale na to budou muset vlaky ještě počkat. „Modernizace přispěje rovněž ke zvýšení traťové rychlosti, na třech místech došlo k částečnému napřímení trati. Po zprovoznění zabezpečovacího systému ETCS, plánovaném na rok 2024, budou moct vlaky v úseku jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Modernizace trati z Rosic nad Labem do Stéblové eviduje Správa železnic jako jednu investiční akci spolu s rekonstrukcí pardubického hlavního nádraží. Na něm se pracuje od loňského jara a nynější fáze jeho oprav by měla skončit napřesrok. Tehdy bude hotový i dvoukolejný výjezd do Rosic. K tomu bude potřeba dokončit práce na novém mostě přes Labe. Na obou březích se nyní pracuje na opěrách a pilířích, vyrábí se a naváží nová nosná ocelová konstrukce, která se v příštím roce vysune nad řeku.