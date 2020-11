V troskách vlaku a plamenech zahynulo 118 lidí. Tragédie u Stéblové varuje i po 60 letech

V 50. letech se sice ruku v ruce s elektrizací začaly na železniční tratě v Československu dostávat nové zabezpečovací technologie, ale to se zpočátku týkalo pouze nejdůležitějších tratí v republice. Ty, jejichž význam byl jen o trochu menší, spoléhaly výhradně na lidi a jejich pozornost. Ne že by na nich nebyla návěstidla, ale stávalo se, že je strojvedoucí přehlédli. Ne že by na nádražích nebyli výpravčí, ale i oni mohli udělat chybu. A tak se nehody stávaly. Přesto to, co se stalo 14. listopadu 1960 ve Stéblové, dokládá neskonalou nedbalost a neopatrnost velkého množství lidí.

Co se tehdy stalo? V 17:42 se na traťovém kilometru 8,099 (podle některých zdrojů 8,055) srazily dva osobní vlaky. Vlak číslo 608 jel z Liberce do Pardubic a sestával z parní lokomotivy 354.7128 a dvanácti vozů, z nichž byl jeden nákladní, jeden poštovní a jeden služební. Protijedoucí motorový osobní vlak jel z Pardubic do Hradce Králové, tvořily ho dva motorové vozy řady M131.1 známé mezi lidmi jako „Hurvínci“ (vpředu M131.1272, vzadu M131.1327) a čtyři přípojné vozy mezi nimi.

Oba vlaky 608 a 653 se srazily u obce Stéblová asi kilometr a půl jižně od stébelského nádraží. Trať je zde rovná, až dále na jih začínají oblouky, kterými se vyhýbá rybníku, ale toho večera bylo velmi špatně vidět – byla tma a hlavně mlha. Strojvedoucí se spatřili asi na 60 metrů. Podle všeho se oba pokoušeli brzdit, ale nebylo to již mnoho platné.

Oba vlaky se před srážkou pohybovaly rychlostí kolem 50 až 60 kilometrů za hodinu. Rozdíl v hmotě obou souprav byl však značný. Motorový vůz v čele vlaku do Hradce měl provozní hmotnost 16,6 tuny, parní lokomotiva v čele druhého vlaku však byla 43tunová. Za ní bylo dvanáct vozů –⁠ na rozdíl od šestivozové motorové soupravy. Následky srážky tak byly mnohem horší v motorovém vlaku, který byl také více obsazen, navíc více lidí cestovalo vpředu.

Jeho strojvedoucí Jaroslav Mervart zahynul okamžitě po střetu s lokomotivou a vzápětí po něm také další lidé nejenom v čelním motorovém voze, ale i všech přípojných vagonech. „Až na poslední motorový vůz (…) byl vlak v troskách,“ shrnul situaci motorové soupravy v práci Tragédie u Stéblové Milan Jirásek. V parním vlaku utrpěli nejvážnější zranění cestující v prvním osobním voze, který byl zařazen mezi nákladním a služebním vagonem a jeho dřevěná konstrukce neodolala tlaku masivnějších sousedních vozů. Řada lidí i v tomto vagonu ale přežila.

Stejně tak žilo mnoho cestujících v pěti poškozených vagonech motorového vlaku. Jenomže neštěstí ještě zdaleka nebylo u konce. Strojvedoucí parní lokomotivy Miloslav Loskot a jeho pomocník museli zabránit tomu, aby jim explodoval roztopený kotel, čehož dosáhli takzvaným shozením ohně – tedy vysypáním žhavého uhlí z topeniště pod lokomotivu. Nevěděli ale, že ze zničeného motorového vozu vytéká nafta a že zatekla i pod jejich lokomotivu. Trosky předního motorového vozu a prvního přípojného vagonu tak začaly hořet.