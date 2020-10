Soud v kauze Studénka potvrdil zproštění obžaloby u pěti osob. U dalších pěti nařídil nové jednání

Vyhlášení rozhodnutí se účastnili jen tři obžalovaní. Dorazilo i několik cestujících či příbuzných obětí. „Pokud nebude někdo odsouzen, nemáme jistotu, že se taková tragédie nebude opakovat. Myslím si, že jsou vinni všichni,“ uvedl Richard Salamon, který ve vlaku cestoval, většina přítomných ale rozhodnutí odmítla komentovat.

Krajský soud se případem zabýval na základě odvolání státního zástupce Pavla Šáry. Ten zprošťující rozsudek okresního soudu označil za nezákonný. Navrhoval zrušení osvobozujícího rozsudku a nové projednání u okresního soudu. V případě, že by pak soudce rozhodl o vině obžalovaných, měli by podle Šáry odejít s nepodmíněným trestem. I když ne v původní navrhované délce, a to s ohledem to, jak dlouho soudní proces trval.

Obžalované už soudce dvakrát zprostil

Naposledy okresní soud zprostil všechny osoby viny loni. Obžalobě čelí hlavně lidé ze stavebních firem, které se podílely na opravě mostu. Zproštění obžaloby soudce novojičínského okresního soudu Jaromír Pšenica zdůvodnil tím, že se přesně neví, proč most spadl, a neprokázalo se, že skutek spáchali právě obžalovaní. „Stále se točíme kolem toho samého. Nevíme, proč ten most spadl. Když toto nevíme, nemůžeme pak odvíjet odpovědnost obžalovaných,“ řekl už dříve Pšenica.