Nový jízdní řád přináší zrychlení na koridorech i další noční vlak. Po roce ožívá trať z Brna do Blanska

Cestování z Čech směrem na Drážďany ještě zkomplikuje výluka na trati do Bad Schandau. DB kvůli ní zásadně zredukuje provoz, jezdit tudy budou pouze vlaky Eurocity ve dvouhodinovém taktu a osobní vlaky Děčín – Bad Schandau – Rumburk. Vůbec nepojede adventní „nákupní“ vlak Vánoční kometa do Drážďan a jeho sezonní obdoba Letní kometa začne jezdit až od června, zatímco obvykle začíná jeho provoz v dubnu.

Mění se i provoz osobních vlaků mezi středočeským Benešovem a Táborem. Dosud tudy jezdily především přímé osobní vlaky Benešov–Tábor. Ty budou zachovány pouze brzy ráno a večer. Přes den pojedou osobní vlaky z Benešova jako přímé do Sedlčan. Z Olbramovic pojede jednou za hodinu osobní vlak do Votic. Část bude mít takto krátkou trasu, část bude pokračovat dál do Tábora.

Na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nastane pro cestující nepříjemná situace, kdy bude dosavadní ranní přímý spoj Zdice–Strakonice rozdělen v Blatné, přičemž vlak z Blatné do Strakonic odjede pět minut před příjezdem vlaku ze Zdic. Na druhé straně zlepší Jihočeský kraj večerní spojení na Šumavě – v sezoně denně a mimo ni o víkendech pojede z Českého Krumlova do Volar nový vlak s odjezdem ve 21 hodin.

V Praze se od dubna mírně změní organizace dopravy na trati známé jako Pražský Semmering, která vede ze Smíchova na Zličín a dále do Hostivic. Vlaky nově nebudou jezdit na Smíchově na kolejiště označované jako severní nástupiště a zastaví na „hlavním“ smíchovském nádraží. Souvisí to s chystanou výstavbou nové čtvrti v části areálu nádraží, které musí severní nástupiště ustoupit.

Již loni zásadně zredukoval Středočeský kraj dopravu na některých lokálkách – a nezůstane jen u toho. Letos končí provoz mezi Městcem Králové a Křincem. Dosud tudy jezdily vlaky o víkendech – šest v každém směru. Nově středočeská část trati Chlumec nad Cidlinou – Křinec umlkne zcela. Kraj také ruší sobotní spěšný vlak Praha–Tábor. Naopak na trati z Peček do Kouřimi se částečně zlepší ranní spojení v pracovní dny, na druhou stranu pojede v pracovní dny méně vlaků až do Kouřimi, více jich bude končit v Bošicích.

Kvůli výlukám na slovenském hlavním tahu dál nejezdí přímé vlaky Ostrava–Zvolen. Již od června jsou rozděleny na dvě větve z Ostravy do Žiliny a z Vrútek do Zvolena, což se nemění. Nově ale rychlíků Ostrava–Žilina přibude, takže mezi oběma městy bude možné cestovat každé dvě hodiny. Do Žiliny bude prodloužen také jeden pár vlaků z Prahy, který dosud končil ve Vsetíně.

Významnější je však pro cestující z ČR změna návazností. Na expresy Praha–Púchov, které jezdí přes Vsetín, budou navazovat pomalejší rychlíky končící v Žilině, nebude tedy již možné cestovat s jedním přestupem v Púchově například do Vysokých Tater. Na expresy, které jezdí z Prahy do Žiliny přes Ostravu, budou nově navazovat expresy Tatran místo vlaků Intercity.

Nový jízdní řád nepočítá s provozem na jindřichohradeckých úzkokolejkách. Jejich provozovatel letos na podzim zkrachoval a Jihočeský kraj i Kraj Vysočina, po jehož území úzkorozchodná trať do Obrataně rovněž vede, pak zrušily objednávku železniční dopravy. Místo úzkorozchodných vlaků pak objednaly autobusy.

Více vlaků pojede na západě Čech. Karlovarský kraj objednal nový večerní spoj z krajského města do Nejdku. O prázdninách začne jezdit také odpolední posilový pár osobních vlaků z Aše do Hranic v Čechách.

V Ústeckém kraji se mohou cestující především těšit na nové vlaky. Regiojet, který před třemi lety převzal dopravu na některých regionálních linkách, na ně dosud nasazoval staré motoráky, ale s novým jízdním řádem začíná vypravovat nové elektrické jednotky. Regiojet jezdí po pravobřežní trati Ústí nad Labem – Děčín, jižní trase Ústí nad Labem – Bílina (přes Trmice) a také z Mostu do Žatce.

V regionu posílí postavení alternativních dopravců také díky změně na horské trati na Moldavu, kde jezdí vlaky pouze o víkendech. Dosud to byly motoráky Českých drah, které nově nahradí hned dvě společnosti. Celoročně jezdí na Moldavu pouze jeden pár spěšných vlaků z Ústí nad Labem, které zajistí GW Train Regio. Od května do října se vrátí i osobní vlaky Most–Moldava, které vypraví společnost Railway Capital.

Poněkud upravené jízdní řády budou mít od února do června některé osobní vlaky Děčín–Rumburk, které pojedou po rozkopané trati přes Bad Schandau.

Na přímé spojení elektrickými vlaky až do Děčína se mohou těšit obyvatelé Kadaně. Místo prunéřovského nádraží budou osobní vlaky nově jezdit až do zastávky Kadaň-předměstí.

Kraj také přeuspořádá vedení železničních linek v oblasti kolem Postoloprt. Začnou jezdit spěšné vlaky Ústí nad Labem – Postoloprty – Žatec, dopravcem bude GW Train Regio. Z Postoloprt budou jezdit přímé meziregionální osobní vlaky do Libereckého kraje do České Lípy a část pojede o letních víkendech až do Doks.

Oba kraje vybraly také nového dopravce pro osobní vlaky z Děčína do Liberce. Končí zde České dráhy, které nahradí společnost Länderbahn. Vlaky ČD z trati mizí zcela, protože rychlíky od nich již dříve převzala Arriva.

V Pardubickém kraji se drobně mění schéma provozu na trati z Chocně do Litomyšle. Vlak, který dosud jezdil v pracovní dny brzy ráno z Vysokého Mýta do Litomyšle, zanikne, ale zato pojede vlak pozdě večer, a to i o víkendech (v opačném směru pojede až ráno).

Z Královéhradeckého kraje do Chocně naopak nebude již jezdit jeden ze dvou zbylých přímých vlaků z Hradce Králové, přibude přestup v Týništi nad Orlicí. Zato ale nově pojedou bez přestupu dva spoje z Hradce Králové do Letohradu. Královéhradecký kraj také mírně mění obsluhu Adršpachu. Nepočítá již s přímými vlaky z polské Vratislavi (Wrocław), které by v sezoně zajížděly až ke skalám, v jejich poloze pojedou posilové spoje z Teplic nad Metují do Adršpachu.

Od března v regionu zásadně přibude vlaků na trati z Trutnova do Královce. Město Trutnov se rozhodlo objednat u Českých drah takzvanou městskou linku. V ranní a odpolední špičce budou jezdit vlaky z trutnovského hlavního nádraží přes Trutnov-střed do stanice Libeč a zpět. Radnice se objednávkou připravuje na možné potíže na silnicích po otevření polské rychlostní silnice k hranicím, kde zatím nenavazuje česká dálnice.

Jihomoravský kraj se především dočkal konce celoroční výluky mezi Blanskem a Brnem. Ta ovlivnila provoz vlaků dálkových, ale i regionálních. Kraj celý rok objednával náhradní autobusovou dopravu, která nyní končí. Vracejí se přímé spoje Letovice–Křenovice i posilové z Rájce-Jestřebí do Brna. O víkendech navíc pojede více vlaků z Brna do Rájce-Jestřebí, než jezdívalo před výlukou. Od července provoz na trati ještě zesílí, protože se na ni vrátí i mezistátní vlaky, zatím jsou ještě odkloněné přes Havlíčkův Brod kvůli jiné výluce.

Nově pojede také více mezikrajských osobních vlaků z Vyškova přes Přerov do Olomouce. Dosud museli cestující na takové trase až na výjimky přestupovat v Nezamyslicích, nově to většinou půjde přímo. S novým jízdním řádem pojede o víkendech více vlaků z Kuřimi do Tišnova.

V Olomouckém kraji se ale nese změna jízdního řádu hlavně ve znamení zahájení elektrického provozu na celé trati z krajského města přes Uničov do Šumperka. Zpočátku na ní ale bude ještě platit jízdní řád koncepčně vycházející z toho dosavadního. Až v červnu začne platit jiný, který by měl přinést i zrychlení.

Region již neobjednává spolu s Moravskoslezským krajem žádné přímé osobní vlaky z Přerova do Bohumína. Nově je nutné přestoupit v Hranicích na Moravě. Přestupovat se nově bude také při cestování z Českého Těšína do Opavy. Dosavadní přímá linka S1 se rozdělí na dvě s přestupem v Ostravě-Svinově. Zato bude více přímých osobních vlaků z Hranic do Bohumína. Moravskoslezský kraj mírně zesílí regionální dopravu v okolí Ostravy. Mimo jiné pojede více přímých vlaků z Ostravy přes Kopřivnici do Štramberku.

Ve Zlínském kraji především přibudou ranní vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi a také pojede více vlaků mezi Hulínem a Holešovem. Kraj nechal v pracovní dny prodloužit čtyři odpolední spoje, které dosud jezdily pouze z Kojetína do Hulína.