Vlaky z Blanska do Brna na rok nahradí autobusy, cestu do krajského města usnadní nové zastávky

Komplikovanější bude cesta mezi Brnem a Adamovem. Lidé budou muset využít tramvajovou linku 4 a ve směru do Adamova přestupovat na autobus linky xS2A v zastávce Obřanská - u školy, v opačném směru na Proškově náměstí. Směrem do Brna linka pokračuje na Tomkovo náměstí, kde je možné přestoupit na trolejbusy a autobusy MHD. Dále pojede výlukový autobus ještě do zastávek Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží. Mezi Adamovem a Blanskem budou jezdit autobusy linky xS2C.

Lidé, kteří jezdí z Brna do Bílovic a tam přestupují z vlaku do Kanic a Řícmanic, si ušetří přestup a budou moci jezdit linkou 210, jejíž trasa se prodlouží o úsek Bílovice – Stará osada – Židenice, nádraží. Do centra Brna je opět potřeba přestoupit na tramvaj linky 4. Do Bílovic také pojedou posílené linky 75 a E75, linka 210 zastaví na všech zastávkách v Bílovicích. Linka xS2A zastaví jen v Bílovicích na náměstí.

Autobusy mezi Brnem a Blanskem pojedou ve špičce po deseti minutách, dopoledne, večer a o víkendech nejméně jednou za půl hodiny. Na sever Blanenska bude také zajištěné spojení bez přestupu z Brna-Králova Pole prodlouženou linkou 233, která v turistické sezoně bude převážet i kola.

Noční vlaky opět vyjedou

Cestu do centra Brna ulehčí cestujícím od 12. prosince dvě nové zastávky v Ostopovicích a v Brně-Starém Lískovci. Vlaky budou v Ostopovicích zastavovat po hodině, v méně vytížených časech po dvou hodinách, ve Starém Lískovci zatím jen po dvou hodinách. Zatímco cesta z Ostopovic nyní trvá do centra Brna téměř půl hodiny, nově se zkrátí na deset minut.

Starolískovecká zastávka zatím nebude mít předpokládané využití, protože k ní zatím existuje jen pěší přístup. Dopravní terminál dosud Brno nepostavilo. Až s napojením MHD bude možné trať plnohodnotně využít pro obsluhu bohunického kampusu.

Od 12. prosince se také obnoví provoz nočních vlaků odjíždějících z Brna, a to v noci na neděli. Odjíždějí do různých směrů přibližně pět minut po půlnoci. Stejně tak bude v tento čas vyjíždět autobus do Blanska a Boskovic.

Obnoví se také (kvůli covidu zrušené) spojení Brna s Budapeští a Vídní. V pátky, soboty a neděle pojede z Břeclavi spěšný vlak, který ve 23:11 vyčká na vlaky od Budapešti a Vídně. Do Brna přijede v čase před půlnočním rozjezdem nočních autobusů. V pondělí ráno vyjede z Brna ve 4:10 spěšný vlak, na který v Břeclavi naváže vůz směr Budapešť.

Dočasně také přestane jezdit vlak mezi Břeclaví a Lanžhotem kvůli stavebním pracím na trati a nahradí jej autobusová linka 572.