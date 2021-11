Z Kralup do Loun a Velvar začaly jezdit moderní nízkopodlažní vlaky. Nahradí 40 let staré motoráky

Nově nasazené vozy dříve jezdily v Německu, oproti stávajícím motorákům mají bezbariérový přístup, dostatek místa, jízda v nich je komfortnější a sedne si do nich až 71 cestujících, jde tedy o nízkokapacitní typ. „Do budoucna by to mohl být základ pro obnovu méně vytížených regionálních tratí,“ uvedl Borecký. Do jednoho vozu se vejde osm kol, hodí se tedy i na turisty využívané trasy.

Provozně úspornější tyto vlaky nebudou, ale kvůli modernějšímu motoru budou ekologičtější. „Dosahují maximální rychlosti 120 kilometrů za hodinu,“ řekl náměstek pro osobní dopravu ČD Jiří Ješeta. Tomu je ale třeba přizpůsobit infrastrukturu, protože na většině regionálních úseků je maximální povolená rychlost zatím nižší.



Cestující z Kralup nad Vltavou do Loun a Velvar budou jezdit ode dneška moderními vlaky. V rámci zkušebního provozu nasazujeme čtyři nízkopodlažní motorová vozidla typu RegioSpider. Vlaky nahradí motoráky řady 810, které na tratích jezdí nyní. #CeskeDrahy @StredoceskyK pic.twitter.com/201zba2QMP — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) November 8, 2021

Dočkají se i zásuvek a klimatizace

Nasazené vozy RegioSpider budou na trati jezdit rok, poté je čeká další modernizace včetně instalace bezdrátového internetu, elektrické zásuvky a klimatizace. Podle Boreckého ale na tratích budou jezdit nadále moderní vozy, které postupně pořídí České dráhy, původní motoráky se sem už nevrátí.

Další obnovu čekají i vytíženější trati u Prahy, kde by měly přibýt soupravy typu RegioShark. „Od roku 2023 začnou jezdit první soupravy z Prahy přes Rudnou do Berouna a potom na cyklu Beroun–Rakovník,“ doplnil Borecký. Do budoucna by měly jezdit i z Rakovníka do Kladna a na Prahu.