Na trať z Olomouce do Uničova se vrací provoz. Vlaky mohou jezdit až 160 kilometrů v hodině

Mezi Olomoucí a Uničovem končí elektrifikace a zkapacitnění železniční trati. Úsek z Olomouce do Šternbeka byl dokončen už loni v prosinci, práce pak pokračovaly na patnáctikilometrovém navazujícím úseku do Uničova. Z krajského města až do Uničova se lidé dostanou vlakem už od čtvrtka 9. září. Revitalizací prošly i čtyři zastávky.