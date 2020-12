Na trať mezi Olomoucí a Šternberkem se opět vrátily vlaky. Pojedou až 160kilometrovou rychlostí

Mezi Olomoucí a Šternberkem bylo rekonstruováno kolejiště a devět přejezdů. U šesti z nich byla zvýšena úroveň zabezpečení a kromě světel mají také závory. Ve Šternberku byla zrekonstruována nádražní budova. Má opravené vnitřní prostory i nové toalety pro veřejnost. Technici na nádraží instalovali nový informační a orientační systém. Budova má bezbariérový přístup, vznikla nová parkovací místa a stání pro kola.

10 měsíců. Tak dlouho trvala výluka mezi Šternberkem a Olomoucí.Dnes už ale cestující přesedli z autobusu do vlaku.Trasa je stejná, vše okolo jiné. Koleje, přejezdy, sloupy s trakčním vedením, nádraží a zastávky. Ta v Hlušovicích se ale asi někomu nelíbila,už ji stihl “vylepšit”. pic.twitter.com/Ntl9Kzvuz6 — MartinLastuvkaCT (@MartinLastuvka) December 22, 2020

Také v Bohuňovicích je nová nádražní budova. Přístup do ní je nyní bezbariérový, cestující mohou využít nová WC, informační a orientační systém. U nádraží přibyla parkovací místa a stání pro kola.

Stavební práce se v příštím roce přesunou do úseku Šternberk a Uničov. „S tím souvisí i výluka, která je plánovaná v období od března do října. Stavba na tomto úseku by měla skončit v prosinci příštího roku,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.