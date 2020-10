Modernizace trati mezi Olomoucí a Šternberkem se mírně protáhne

Rekonstrukce železniční trati mezi Olomoucí a Uničovem byla zahájena loni v létě. Nejdříve na úseku Šternberk–Uničov, výluka mezi Olomoucí a Šternberkem začala letos v březnu, skončit měla 12. prosince.

„Z důvodů prací na náspu u Hlušovic, kde bylo odtěženo větší množství jílu a rašeliny, než se původně podle projektu předpokládalo. To způsobí mírné prodloužení výluky,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová.

Sloupy okolo trati už jsou připravené na elektrizaci a zavěšení trakčního vedení. „Jakmile bude trakční vedení instalováno, což předpokládáme do konce listopadu, bude plně pod proudem. V případě, že bychom nechali trakci bez napětí, mohlo by dojít ke krádežím a k poškození,“ vysvětlila Šubová. Lidem, kteří by se k vedení přiblížili, může hrozit nebezpečí.