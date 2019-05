Z Olomouce do Uničova rychleji? Železničáři chystají modernizaci důležité tratě

„Nová maximální traťová rychlost bude až 160 kilometrů za hodinu a dojde k odstranění většiny propadů traťové rychlosti na méně než 100 kilometrů za hodinu,“ řekl mluvčí. Projekt by měl podle něj i snížit negativní vlivy železniční dopravy na životní prostředí a jízda z krajského města do Uničova by měla být pro cestující bezpečnější a komfortnější.

Železniční trať z Olomouce přes Uničov až do Šumperka je důležitým železničním spojením ze střední Moravy směrem do podhůří Jeseníků. Trať je už zastaralá a neumožňuje zvyšovat frekvenci spojů ani rychlost motorových vlaků. Zatímco teď jízda cestujícím z Olomouce do Šumperka přes Uničov zabere zhruba devadesát minut, po modernizaci tratě by měla doba jízdy klesnout zhruba o půl hodiny.