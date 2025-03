Uměleckou svobodu divadla v Kladně podpořil happening

Účastníci sobotního shromáždění vyjádřili nesouhlas se zásahy kladenské radnice a vedení městské společnosti Divadla Kladno do chodu Divadla Lampion. „Kultura bez svobody není kultura,“ uvedl Škvaro ve svém projevu.

Na začátku sporu byl spot, který diváky zval na představení pro děti od deseti měsíců do tří let. Jeho příprava byla dva dny zastavená, ale premiéra se konala a do obsahu vedení města nezasáhlo, vyjádřil se už dříve mluvčí kladenské radnice Vít Heral.