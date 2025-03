Několik umělců divadla v Kladně kvůli sporu s radnicí skončilo

Několik umělců tento týden odešlo z kladenského městského divadla Lampion. Výpovědi vyvolala kauza, která souvisí s představením MáMě a jeho propagací. Město kvůli ní na necelé dva dny pozastavilo přípravu inscenace, odehrát ji herci měli původně už minulou sobotu. Vedení radnice odmítá, že by premiéru zakázalo či zasahovalo do obsahu inscenace.

Měla to být jen několikasekundová upoutávka na nové představení pro děti. Podobné pozvánky připravoval soubor na většinu svých her. Jenže ta k představení MáMě měla dle radnice v místních vyvolat pobouření. „Když vám někdo začne volat do kanceláře, že na nějakém PR je vidět vagína a podobně a co si to dovolujeme, tak pro jistotu jsme pozastavili představení,“ prohlásil primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Po pár dnech ale vedení města změnilo názor. Vyhodnotilo, že představení vulgární není a naopak požadovalo jeho odehrání už v původním termínu premiéry, tedy v sobotu. Souboru ale chyběly klíčové zkoušky a tak jej poprvé divákům předvedli až v úterý. „Inscenace je specifická tím, že je pro malé děti, takže nikdy nevíte, jak ten malý člověk bude reagovat. Proto je důležité zkoušet i po veřejných generálkách,“ řekla dramaturgyně představení Tereza Karpianus.