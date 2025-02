Divadelní premiéry: Evita, Bůh masakru i Kartonový taťka

Na program Vršovického divadla Mana přibylo drama Karla Čapka Krakatit. Jde o nadčasový příběh vynálezce Prokopa, který si až příliš pozdě uvědomí, jaký dopad na svět může mít jeho objev ničivé třaskaviny. „Prokopův boj je o poznání, ale i o morálních hranicích. Čapek nám připomíná, že každá síla, kterou vypustíme do světa, může mít nezměrné důsledky,“ uvedla dramaturgyně divadla Věra Mašková.

Slovácké divadlo: Tramvaj do stanice Touha

K nejslavnějším divadelním hrám světa patří Tramvaj do stanice Touha od amerického dramatika Tennesseeho Williamse. Aktuálnost v textu z konce padesátých let vidí i Slovácké divadlo. „Hra hovoří o tématech, která naše společnost zcela bezprostředně zajímají a obklopují. Ať už chceme, nebo ne. Věci jako sexualita jako nástroj moci, to, jak nás ovlivňují naše genderové a společenské role,“ říká režisérka Anna Davidová.

Děj se točí kolem křehké a osamělé Blanche, která přijíždí do rodiny své provdané sestry Stelly, aby tam nalezla bezpečí a novou budoucnost. Místo toho ji čeká tvrdý střet s realitou v podobě sestřina drsného a živočišného manžela Stanleyho.