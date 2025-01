Hra Divadla Paměti národa připomíná osvobozování Československa

Hra Jetelová pole Divadla Paměti národa, která je součástí vzpomínek na oběti holocaustu, měla premiéru v Divadle X10. Umělci rekonstruovali skutečné příběhy z časů osvobozování Československa. Hra se opírá o vzpomínky čtyř konkrétních lidí. Mladí umělci si díky představení uvědomují, jak museli v této náročné době lidé žít se strachem. K dispozici měli například vyprávění Jarmily Bílkové. Když začalo Pražské povstání, nebylo jí ještě ani dvanáct let. Se stejně malou sestřenicí se tehdy vydaly do centra na procházku. Boje v ulicích je zastavily na Klárově. Nová představení k uctění obětí holocaustu připravilo letos v osmi evropských městech deset divadelních souborů. Pražská Jetelová pole budou mít do května ještě tři reprízy.