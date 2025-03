Máme právo určit, jakým směrem se divadlo ubírá, říká primátor Kladna

„Já bych to snesl, ale měli jsme za hrozně krátkou dobu několik telefonátů, volaly maminky a bránily se,“ tvrdí primátor Kladna. I jeden telefonát by podle něj byl příliš, protože se to běžně nestává. Podotkl, že je na téma divadel „citlivější“. „Není tajemstvím, že máme velký problém, lidé si stěžují, že jezdí do Prahy a podobně. (...) Já jsem opravdu nevěděl, o čem hra je, protože ono je to trochu alternativní, a kdyby tam cosi takového bylo, tak by mě to moc nepřekvapovalo,“ podotkl.

Umělecká svoboda

Mnohá divadla i umělci se Divadla Lampion v kauze zastali, někteří hovořili o zaručení uměleckého vyjádření Listinou základních práv a svobod. „Cílem umělecké svobody je spíše klást otázky, a ne vnucovat názor, takže je svým způsobem neomezená, ale každopádně člověk, co něco vypustí ven, musí dávat pozor na to, jaký to může mít dopad,“ okomentoval Hron.

I kdyby se město nějakou hru rozhodlo zrušit, mělo by na to podle Volfa nárok. „My to divadlo platíme a tak trochu určujeme, jakým směrem se vydat a podobně,“ odůvodnil. Spolupráce města s divadlem je jinak podle něj „výborná“. Nicméně umělci nyní reagovali emotivně, když začali dávat výpovědi, míní.

Hron se domnívá, že když od města divadlo dostane ke správě nějakou finanční částku, tak je v pořádku hovořit s ním o tom, jak peníze hodlá využít. „Důvěra musí být oboustranná a tady zrovna si myslím, že je,“ doplnil.