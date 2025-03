Divadelní premiéry: Dvakrát Manon Lescaut, Pipi i Faust

V muzikálu Six se šest manželek anglického krále Jindřicha VIII. předhání, která kvůli jejich společnému manželovi trpěla nejvíce. Muzikál Six se od uvedení v Edinburghu postupně stal hitem na londýnském West Endu i na Broadwayi. Divadlo J. K. Tyla má být teprve třetí scénou na světě, která dostala svolení muzikál nastudovat ve vlastní inscenační podobě. Režie se ujala Daniela Špinar.

Od února operu uvádí Národní divadlo Brno v režii Štěpána Pácla, pro něhož jde o první operní inscenaci. „Puccini napsal velký, silný příběh dvou mladých lidí, ničím výjimečných lidí, ale lidí, kteří propadli nezměrné síle lásky. A stejně jako o nich je to příběh i o nás, i my – bez ohledu na věk a životní zkušenosti – propadáme bezhlavě tvořivé, a zároveň ničivé síle lásky. A vždy jde o to, kterou její část necháme převládnout,“ uvedl Pácl.

Pražského provedení baletu se ujal Robert Tewsley, který MacMillanovo choreografické pojetí inscenuje po celém světě. „Bohužel téměř všechno, s čím se v Manon setkáváme, v nějaké formě stále existuje. A tak si myslím, že se tomu nemáme vyhýbat a tvářit se, že to není. Žebráci, chuďasové, boháči i prostitutky, strach i smrt. Je to realita, před níž se nelze skrýt,“ řekl Tewsley v rozhovoru pro magazín Národního divadla.

Román, jehož známosti napomohl také oscarový film Hodiny, se odehrává během jediného dne. Charakterizuje ho vysoká míra imaginace, asociace myšlenek a obrazů, což se inscenátoři snažili převést i na jeviště. „Záměrně někdy necháváme prostor pro to, aby si divák domýšlel, co se ve vnitřním světě postav odehrává,“ potvrdila režisérka Anna Klimešová.

Jihočeské divadlo: Směšná temnota

Jihočeské divadlo zve diváky na interaktivní představení. Novinka Směšná temnota se hraje na studiové scéně, kam se vejde jen několik desítek diváků, ti se stávají součástí hry. Kromě sluchu a zraku zapojí také čich, hmat i chuť. Představují domorodce, psa i kámen.

Příběh vypráví o dvou vojácích, kteří pátrají v džungli po záhadně ztraceném kolegovi, jehož podezřívají, že zabil svoje spolubojovníky. Dramatik Wolfram Lotz zasadil děj do smyšleného prostoru, byť padnou zmínky o Afghánistánu. „Využívá absurdní humor, když se střetává civilizace s jakousi divočinou, a pohrává si s tím, co je to ta civilizace a co divočina,“ doplnila režisérka Martina Schlegelová.