Ministr dopravy kritizuje zvládání výluk na tratích. Správu železnic čekají změny

„Dost mě to štve a trápí zároveň. (…) Je totální nesmysl, aby dál fungovalo předchozí nastavení - proinvestuj, co můžeš, a podle sumy investic budeme hodnotit. Určitě chci do kritérií nově zařadit míru zpoždění, objem provezeného nákladu, efektivitu a bezproblémový průběh investiční a údržbové činnosti,“ napsal v sms zprávě ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V sobotu 6. srpna nastal na železničím koridoru mezi Prahou a Olomoucí kolaps, který způsobil odstavené vlaky na tratích a davy cestujících čekaly na jakýkoli náhradní autobus. Lidé, kteří tam tehdy byli, popisují naprostý zmatek. „Nešlo to předpokládat, cestujícím a veřejnosti se omlouvám,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Ukazuje se ale taky, že Správa železnic nemá krizové plány pro případ podobného kolapsu. Když k němu dojde, dispečeři jen improvizují.