České Budějovice objedou řidiči na cestě do Rakouska až v roce 2025, oznámil ministr

Dálniční obchvat Českých Budějovic se kvůli problémům s tunelem prodraží, ale není zatím jasné o kolik. „Jak stavba postupuje, vznikají tam další úpravy, to s sebou nese život. Je potvrzené navýšení o sto milionů, vyžádala si to změna technologie,“ řekl Kupka.

Stavba úseků dálnice D3 Úsilné–Hodějovice a Hodějovice–Třebonín začala v roce 2019 a původně mělo trvat čtyři roky, než se po ní projedou první řidiči. Nakonec ale budou čekat až do ledna 2025.

Dva úseky naráz

Ačkoli je stavba obchvatu rozdělena do dvou úseků, počítá Ředitelství silnic a dálnic s tím, že otevře oba současně. Ten jižnější tedy bude na dokončení severního čekat. Podle Kupky i jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je to nezbytné, jinak by ve městě – beztak značně zatíženém tranzitní dopravou – hrozil kolaps.

„Viděli jsme modelace pohybu vozidel, které představilo Ředitelství silnic a dálnic, a není možné, abychom vozidla takhle do Budějovic pouštěli. Tlačíme na to, aby se tunel dostavěl co nejdřív, a jsme přesvědčeni, že pro České Budějovice bude lepší, když se všechny úseky zprovozní najednou,“ řekl hejtman.