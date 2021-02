Dálniční obchvat Českých Budějovic bude mít rok zpoždění, alespoň část by se však mohla otevřít dříve

Každý, kdo někdy jel z Prahy do Lince – třeba na cestě k moři nebo do Alp – se důvěrně seznámil s Českými Budějovicemi. Hlavní tranzitní trasa vede centrem města, časté jsou na ní zácpy, ale v roce 2023 to mělo skončit díky otevření dálničních úseků sloužících jako obchvat Českých Budějovic. Práce na něm se však protahují. „Stavba obchvatu skončí do roku 2024,“ připustil ministr dopravy Havlíček. Problém je s kilometrovým tunelem Pohůrka, který povede v prostoru mezi čtvrtí Suché Vrbné a osadou Stará Pohůrka. Jeho stavba ještě nezačala, Ředitelství silnic a dálnic muselo změnit zvolenou technologii stavby kvůli spodní vodě, jejíž hladina je vyšší, než předpokládal projekt. „Zhotovitel vytvořil zkušební lamely a prověřil prostředí. Průzkumy jsme vyhodnotili na podzim 2019, zjistilo se, že varianta milánských stěn může způsobit problémy,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Místo metody milánských stěn – kdy se zvlášť budují stěny, strop a podlaha – nakonec vznikne tunel tak, že se do jámy položí kompletní těleso, do nějž se voda nedostane.

Část obchvatu se možná otevře i bez tunelu Protože je ale problém jen s tunelem, mohl by podle ministra Havlíčka začít obchvat sloužit alespoň částečně již v původně plánovaném roce 2023. O možnostech ministerstvo jedná s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (ODS) a českobudějovickým primátorem Jiřím Svobodou (ANO). „Řešíme, jak na to reagovat: buď specifickou komunikací, která by se udělala uvnitř města; musíme si říci, jaké by vedly trasy, které silnice a jak by se musely zkapacitnit. Nebo by se šlo cestou B, že by se to celé zprovoznilo naráz až v roce 2024,“ nastínil Havlíček.

