ŽIVĚ: Poslanci mají projednat daň z nafty i novelu zákoníku práce

Koalice se chce opět pokusit o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dříve se jí to již třikrát nepodařilo kvůli zdržovací taktice opozice. Proto aktuálně koalice prosadila, aby dolní komora mohla jednat i v noci. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl tvrdí, že zákon neporušil a proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.

Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 koruny na původní částku 9,95 koruny za litr chce vláda vzhledem k nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Původně měla úleva platit do konce roku. Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů korun za každý měsíc a o dalších 73 milionů korun každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pravomoc zvyšovat základní jmění státních podniků chce vláda kvůli situaci ve ztrátové České poště. Kabinet chce, aby sněmovna schválila obě novely zrychleně v úvodním kole.

Novela zákoníku práce by umožnila paušální platby zaměstnavatelů jako náhrad nákladů zaměstnanců při práci z domova. Pracovníci na dohody by měli například dovolenou podle počtu odpracovaných hodin a příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli nárok na kratší úvazek, práci na dálku nebo jiné uspořádání pracovní doby.