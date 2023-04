Vláda chce do státního rozpočtu víc peněz z dividendy ČEZu. Stanjura už plánuje úspory na ministerstvech

Před dvěma týdny šéf nejbohatší státem ovládané firmy Daniel Beneš oznámil, že by ČEZ mohl do státního rozpočtu poslat díky rekordnímu zisku dividendu čtyřiačtyřicet miliard korun. „Je to dáno mimo jiné tím, že jsme opravdu měli rekord na našich dvou jaderných elektrárnách ve výrobě,“ vysvětloval v březnu Beneš.

Čistý zisk ČEZu loni vzrostl hlavně kvůli vysokým cenám energií na víc než osmdesát miliard korun. To je o víc než sedmdesát miliard vyšší částka než v roce 2021. Stát vlastní v největší české energetické skupině zhruba sedmdesát procent akcií. Ministr financí ale pro ČT poprvé připustil, že by stát letos mohl chtít od ČEZu víc peněz než navrhuje firma. Podobně už to udělal loni.

Rozpočtový schodek ke konci března vystoupal na rekordních 166 miliard korun. „V rozpočtu jsme počítali s částkou kolem čtyřiceti miliard. Je třeba si říct, že to je zakomponováno už do návrhu státního rozpočtu a uvidíme, jaký přesně bude návrh představenstva a jak se k tomu vláda postaví,“ řekl Stanjura.