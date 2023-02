Norma Euro 7 má začít platit v roce 2025. Automobilový průmysl se obává, že se nestihne připravit

„Všechny škodliviny, které norma definuje, musí vozidlo dosáhnout v reálném provozu, to znamená nejen v laboratoři, ale i po nastartování, ve vyšších nadmořských výškách, při nízkých teplotách a tak dále,“ popsal ředitel sekce certifikace vozidel TÜV SÜD Czech Martin Hron. Dodal, že u oxidů dusíku je zpřísnění poměrně zásadní pro vozidla s naftovým motorem.

Limit dusíku u naftových motorů se má snížit na úroveň těch benzinových. Jak přesně by se měly sledovat částice z pneumatik, ale v TÜV SÜD Czech ještě nevědí. „I vozidla s elektrickým pohonem pochopitelně emitují částice z brzd, pneumatik, takže i tato vozidla budou podléhat normě Euro 7,“ uvedl Hron.

Za dvanáct let nová auta už jen bezemisní

Hlavním milníkem je však rok 2035, od kdy by nová auta už neměla produkovat emise skleníkových plynů. To ale neznamená konec spalovacích motorů, jde pouze o zákaz prodeje nových vozů s tímto typem pohonu. Starší auta tedy z provozu nezmizí, a to je také jedním z důvodů, proč chce Evropská komise přísnější normu Euro 7.

„První předpisy jsou už někdy ze 70. let, kdy se vliv na lidské zdraví úplně neřešil. Řešila se zejména kouřivost, aby přes kouř, třeba z nákladních vozidel, bylo vůbec vidět,“ řekl Hron. Teď jde ale víc o ochranu klimatu, což bylo i tématem českého předsednictví v Evropské unii.