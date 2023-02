Euro 7 je podle Kolaji potřeba, norma musí být ale realistická. Kolovratník by ji chtěl až místo zákazu spalovacích motorů

Zdrženlivý je vůči Euro 7 jako celku i europoslanec Marcel Kolaja. Nemyslí si však, že je to zbytečná norma, která jen zkomplikuje a zdraží výrobu technologií, které již mají i tak odzvoněno. Upozornil, že součástí nové emisní normy nejsou jen přísnější pravidla pro spalovací, zejména naftové motory. Zabývá se také emisemi z drobných částic z brzdových destiček či pneumatik. Odkázal na analýzu Evropské komise, podle níž kvůli emisím z provozu automobilů umírá ročně v Evropě 300 tisíc lidí.

Protože do roku 2035 zbývá ještě více než dekáda, je podle něj namístě pokusit se tyto počty snížit. „Jestliže v Evropě předčasně umírá na emise z automobilů 300 tisíc lidí ročně, tak to za deset let jsou tři miliony. Takže myslím, že je potřeba se na to podívat, ale je potřeba podívat se na to realisticky,“ podotkl.

Podle Martina Kolovratníka ale přistupují unijní instituce k problematice nesprávně. „Tohle je naprosto typická cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Je třeba vidět fakta a reálný život. Ne v Bruselu, ve Štrasburku, možná v Praze, ale na venkově, v chudších částech nejen České republiky,“ konstatoval.