Projev nového prezidenta byl smířlivý, ale premiér opět otevřel rány, řekl místopředseda ANO Vondráček

přehrát video Interview ČT24 s Radkem Vondráčkem Zdroj: ČT24

Vondráček řekl, že nesnášenlivost nebyla ve volbách na straně hnutí ANO. Argumentoval, že příznivci hnutí při kampani před prezidentskou volbou chodili na mítinky Babiše a nenarušovali mítinky jiných. O premiérovi řekl, že v okamžiku, kdy má dojít po volbách ke smíření společnosti, tak má dar spíše naštvat. S moderátorem pořadu Danielem Takáčem dále vedl polemiku, co je to populismus. „Pokud je to naše politika, že nasloucháme lidem a chceme, aby byli slyšet, aby měli skrze nás veřejný prostor, tak se k tomu hlásím,“ dodal s tím, že populismus není nic, co by nepatřilo na politickou scénu. Vadí mu však, když někdo říká, že hnutí ANO, případně Andrej Babiš, je ohrožením demokracie a že podporují autoritářský styl. Vondráček se také domnívá, že 2,4 milionu voličů ANO – tolik lidí volilo Babiše v druhém kole prezidentských voleb – má pocit, že jsou vytěsňováni na okraj. V této souvislosti upozornil na změnu poměrů: „Mrzí mě, že je narušena rovnováha ve společnosti, protože momentálně Poslanecká sněmovna, Senát, vláda, premiér a teď i prezident jsou jedna fronta.“

Vondráček v pořadu také odmítl, že by Babišovy billboardy při prezidentské kampani (Nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják) strašily válkou. Považuje to za vzkaz, že Babiš chce mír. Znění billboardu bere za reakci na celospolečenskou atmosféru. Tu podle něho ovlivnilo například to, že billboardy koalice SPOLU přímo přirovnávaly Babiše k (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi. Dále zmínil, že 27. února premiér Fiala prohlásil, že jsme ve válce. Jako třetí argument uvedl, že informační tým ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ve svých materiálech zmiňoval, že se mu nedaří prosadit myšlenku, že Češi jsou ve válce.

U nastupujícího prezidenta Petra Pavla věří, že bude mít zájem s opozicí komunikovat (Pavel to potvrdil již ve svém sobotním rozhovoru pro ČT - pozn. red.). ANO je připraveno k diskusi, například o důchodové či daňové reformě, které by se účastnila koalice i opozice a prezident by ji moderoval. Vondráček drží prezidentovi palce, aby se mu podařilo zmenšovat rozpory ve společnosti, i když je k tomu zatím skeptický. Uvedl příklad slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která s tímto tématem nastupovala v roce 2019 do úřadu. „A nyní jsou ještě více rozsekaní než my, když to řeknu neodborně.“