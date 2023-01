Jsme svědky konce Andreje Babiše, komentuje Fiala volby. Kampaň označil za odpornou

Premiér připomněl, že jde o v pořadí třetí významnou porážku Andreje Babiše. „Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mýlit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné.“

Zmínil, že máme za sebou nejodpornější volební kampaň v naší novodobé historii. „Populismus se zde přímo propojil s extrémismem a to je mimořádně nebezpečné.“

Populismus považuje za nebezpečný v tom, že nezná hranic. Andrej Babiš podle něj neváhal využít argumentace extrémních politických sil. „To samozřejmě rozjitřuje společnost a způsobuje to škody, se kterými se budeme muset nějakou dobu vyrovnávat.“

Fiala také dodal, že jsme byli svědky lží, vyvolávání strachu a zpochybňování našich mezinárodních závazků. „Viděli jsme snahu rozdmýchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. To doprovázely vyhrůžky násilím.“ To vše označil daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem v slušné a demokratické zemi.

Fiala vyzval politiky ke zklidnění situace

Dodal, že „bohužel naše společnost z té kampaně vychází rozdělená.“ Obrátil se proto na všechny politiky i veřejně činné osobnosti, včetně novinářů, „abychom společně dělali v následujících měsících všechno pro to, aby se situace co nejdříve zklidnila.“

Fiala zdůraznil, že je dobře, že na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat různé názory a postoje a zklidňovat konflikty. Těší se na spolupráci s ním.

Premiér věří, že příští volební kampaně budou rozumnější, věcnější, pravdivější a slušnější. „Jestliže Andrej Babiš nazval tyto volby referendem o sobě, tak výsledek tohoto referenda je jednoznačně silný mandát pro Petra Pavla. Je to jasné potvrzení hodnot, za kterými Petr Pavel v celé kampani stál a kvůli kterým ho naše koalice SPOLU od počátku podporovala.“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Twitteru již v předstihu napsal: „Je to doma! Mám radost a gratuluji Petru Pavlovi a voličům.“

Gratulovala také předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že se těší na spolupráci. „Pravda vítězí,“ dodala. Napsala také, že „Andrej Babiš vyhlásil, že je prezidentská volba referendem o jeho sobě. Stejně jako nedávné senátní volby. V obou utrpěl debakl. Vyvodí odpovědnost?“

„Mám radost, věřím, že tato změna pozitivně posune naši zemi a společnost kupředu,“ zhodnotil průběžný výsledek předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Nerudová: Vrátili jsme srdce na Hrad

„Vrátili jsme srdce na Hrad! Gratuluji Petru Pavlovi k vítězství a ještě jednou upřímně děkuji i těm z vás, kteří jste mou podporu v prvním kole přetavili v podporu Petra Pavla v kole druhém. Bez vás by to nešlo,“ napsala Nerudová na Twitteru. K podpoře Pavla vyzvala po prvním kole voleb, ve kterém skončila třetí.

„Mám radost, že budeme mít slušného prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět! Srdečně gratuluji Petru Pavlovi,“ uvedl Fischer, který skončil v prvním kole čtvrtý a rovněž poté vyslovil podporu Pavlovi.

Pohled představitelů hnutí ANO

Opoziční hnutí ANO podle svého prvního místopředsedy Karla Havlíčka posílilo a je nejsilnější stranou v ČR. Havlíček míní, že vysoká volební účast je dobrá pro vítěze i poraženého. Vítěz má silný mandát, poražený silnou podporu. Podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové získá hnutí v prezidentské volbě „historický počet“ hlasů a bude se je snažit přetavit ve výsledek v příštích parlamentních volbách.

„Bude to stejně historický počet hlasů pro ANO, který nemůžeme opominout a musíme vnímat jako obrovský závazek. Jsou to hlasy lidí, kteří projevili nespokojenost s vládou a podpořili Andreje Babiše. ANO musí být hlasem těchto občanů… Budeme se snažit podporu přetavit ve výsledek ve volbách v roce 2025,“ uvedla Schillerová. Podle ní bude hnutí pokračovat v kritické politice vůči vládě. Šéfka poslanců zmínila, že sčítání směřuje k vítězství Babišova protikandidáta Petra Pavla. „Bylo by ode mě divné, kdybych to neřekla,“ podotkla Schillerová.

Podle Havlíčka vysoká volební účast pro vítěze znamená silný mandát a poražený může mluvit o vysokém počtu lidí, kteří ho volili. „Jednoznačně hnutí ANO posílilo… Je jednoznačně nejsilnější stranou v ČR,“ řekl Havlíček. Podle něj kampaň byla tvrdá. Dehonestování voličů druhého tábora označil za „hrozně špatné“. Vyzval ke zklidnění situace a k respektu.