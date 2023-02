Uplynulé desetiletí českou železnici proměnilo, mizejí malé motoráky i koženky. Zrychlení ale nepřišlo

V 90. letech zakoupily České dráhy (ČD) všehovšudy zhruba sedm desítek nových motoráků řad 842 a 843. Jak nedostatečné množství to je, vynikne ve srovnání s počtem malých motorových vozů řady 810 vyráběných v 70. a 80. letech. Těch bylo vyrobeno 680 (i když menší část z nich připadla po rozdělení federace Slovensku) a byly to právě ony, kdo v 90. letech a na počátku století vévodil neelektrizovaným tratím – nejenom krátkým lokálkám, pro které byly určeny a kde jsou tyto malé motoráky k vidění dodnes, ale docela všem.

Jezdilo se jimi třeba z Karlových Varů do Chomutova, z Jihlavy do Znojma nebo z Prahy do Rakovníka. Kde kapacita nebo výkon těchto malých motoráků nepostačoval, přicházely většinou ke slovu přestárlé motoráky z 50. nebo počátku 60. let, někdy klasické soupravy sestavené z vagonů jen o trochu mladších.

Když trať z Karlových Varů do Kadaně, respektive Chomutova, prošla elektrizací, vůbec nenastala generační obměna. Místo zmíněných malých motorových vozů se na trati objevily lokomotivy s vagony, které se sice vyráběly ve druhé polovině 80. let, ale z hlediska cestujících se prakticky v ničem nelišily od vozů z přelomu 60. a 70. let (hlavní pokrok u nich představoval podvozek). České dráhy nemohly nasadit nic lepšího, protože nic lepšího zkrátka neměly.