Umím vyjednávat a chci spojovat protistrany, říká kandidát na prezidenta Středula

Celoživotní odborář nejsem. Bylo by strašně jednoduché, kdyby bylo něco podobného možné. Začal jsem v železárnách na dělnické a následně technické profesi. Až po roce 1990 jsem měl možnost kandidovat do odborové organizace ve Vítkovicích. A od té doby to taky není tak, že by se člověk stal odborářem na celý život. Musí také obhájit sám sebe i před svými kolegy a získat mandát. Je to podobné jako například při volbách do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.

Rozhodně ne. Myslím, že všichni, kteří se do takové věci, jako je kandidatura na prezidenta republiky, mají snahu přihlásit, tak je potřeba před nimi úklona, protože si myslím, že to nikdo nedělá z plezíru. Věřím tomu, že i ti, kteří momentálně nebyli vyhlášeni jako kandidáti, že využijí třeba možnosti opravného prostředku.

Z mého pohledu to rozhodně v tomto slova smyslu není úřad, ale je to obrovská možnost pomoci České republice, lidem, kteří v ní žijí a firmám, které tady úspěšně pracují. A hlavně možnost pomoci těm poctivým, a to si myslím, že je důležité.

Jsem nesmírně vděčný za to, že tu mám možnost a příležitost chránit zájmy lidí. To není jen o zaměstnancích, ale i o firmách. Proto třeba v krizových dobách, jako nyní, žádáme po vládě, aby pomohla lidem i firmám. Jeden bez druhého být nemůže. Žádáme, aby vláda pomohla ekonomice. Jsou tam obrovské překryvy.

Z mého pohledu rozhodně. Jestliže jsme v roce 1990 ve firmě chránili zájmy zaměstnanců a rozhodli jsme se to dělat, tak vám to do vínku dá opravdu obrovské množství schopností.

Takže jednou odborář, navždy odborář? To je srdcová záležitost, nebo jak to myslíte?

Samozřejmě. To je moje právo, protože mohu být odborově organizován a odbory mi daly obrovské množství znalostí a dovedností do života. A rozhodně bych je neopustil.

Je to mé povolání. Jsem zvolen a je to mé živobytí. Dokud nejsem zvolen prezidentem České republiky, tak je to samozřejmě mé občanské povolání, tak jako to mají poslanci, senátoři. Nebo jako jsou lékaři či učitelé.

Já si myslím, že rozhodně ne. Například předseda Senátu Jaroslav Kubera byl také odborářem nebo současný europoslanec za ODS Evžen Tošenovský byl můj kolega z odborové organizace, kde jsme v roce 1990 začínali. Spoustu lidí má různý základ a automaticky to neznamená, že budete úspěšní, ale zároveň to neznamená, že budete neúspěšní.

Miliardáře nevím, zda přesvědčím, ale to, co umím, je vyjednávání. Dělám to celý život. Obhajuji nejen zájmy zaměstnanců, ale přeneseně také jejich rodin. Vyjednáváme s vládou, se sněmovnou, ale také s Evropskou komisí. Jsem viceprezidentem evropských odborů. To jsou dovednosti, které jsou potřebné pro výkon funkce prezidenta České republiky. Myslím tím vyjednávání s protistranami.

Vůbec ne. Několik tisíc lidí na demonstraci rozhodně není málo. A srovnávat demonstrace, které tomu předcházely, s naší demonstrací není něco, co by se mělo vůbec srovnávat. Myslím si, že je dobře, že odbory nejsou radikální v tom pojetí, jak to vnímá mnoho lidí. Je to dobře a taková možnost by se měla využít pro sociální dialog, abychom se dohodli. Jestli to vláda využije, je na ní.

To ano, ale my nejsme ani radikálové, ani nejsme lidé, kteří jdou na, v tomto případě, na demonstraci proto, že bychom chtěli něco zhroutit. My jsme přišli s jednoznačnými a seriózními požadavky a myslím si, že to je v pořádku.

To, že si někdo něco myslel, je něco jiného, my jsme ale byli velmi realističtí. Chodil jsem také na petiční stánky, také jsem s lidmi mluvil. Mnoho lidí s sebou například nenosí občanské průkazy, nebo své údaje nechce dát, což je zcela relevantní.

Vůbec ne. My jsme s tím měli velkou zkušenost i z odborů, že když děláte nějakou petici, není to tak jednoduché. Lidé se obávají, a navíc u petice a petičních listin na prezidenta České republiky ještě uvádíte občanský průkaz a přesnou adresu. Také se v tom můžete jednoduše zmýlit a udělat v tom chybu. To se bohužel nyní pro některé kandidáty stalo osudným. Takže si myslím, že v tom nemá být člověk naivní.

Protože jsme měli asi 67 504 podpisů a sami jsme si udělali nějakou vnitřní kontrolu, co je možné a nemožné. S tím jsme přišli na počet více než 62 tisíc podpisů a řekli jsme, že v tom případě rozhodně neuděláme to, že bychom promarnili energii, která do toho byla vložena, obrovskou práci dobrovolníků, ale i práci lidí ve firmách, kteří sbírali podpisy. Proto jsem požádal senátory napříč politickým spektrem o podporu, abych mohl kandidovat. A tu podporu jsem dostal.

Přemýšlejte teď jako prezident. Co byste udělal, kdyby vám někdo přinesl petici za odvolání vlády?

Jsou tady svobodné volby a Poslanecká sněmovna. Ti o tom rozhodují. Vládu můžete odvolat v případě, že má vláda nedůvěru. Nebo to udělá sama prostřednictvím premiéra. Taková situace tady nenastala. To, že je ve společnosti nespokojenost, je zcela správné a je správné, že to lidé dávají najevo. Třeba i prostřednictvím petice.

V tom případě je pak na místě o tom mluvit s vládou, pokud obsahuje požadavky relevantní k dané době nebo situaci. Je správné, aby prezident republiky v tomto případě s vládou jednal o tom, jak věci napraví, aby se napětí ve společnosti snížilo.

Už jste zmiňoval svoje vyjednávací schopnosti jako svoji přednost. Ale vy jste tvrdý vyjednavač. Jste odborářský boss, který ještě po svém zvolení na jaře vyhrožoval generální stávkou nebo blokádou Prahy. Jako odborář to v podstatě máte v popisu práce…

Počkejte, to jste si ale vzala od jiného odborového předáka, ne ode mě. To, co jste teď formulovala, to jsem nikdy neřekl. To řekl někdo jiný. Jestli chcete vyjednávat, tak přeci rovnou nehartusíte zbraněmi. Když se mě zeptají novináři na to, jestli budeme něco pořádat, tak odpovídám, že my nikdy neuděláme dopředu to, že bychom se nějakého nástroje vzdali.

Ano, to je tvrdé vyjednávání, nástroj, který používáte a je to fér. Ale jde mi o něco jiného. Budete coby prezident schopný změnit takový způsob jednání?

Který způsob jednání?

Jako odborářský boss tvrdě vyjednáváte se zaměstnavateli a s vládou. Využíváte nástrojů, které máte, nebo jimi pohrozíte, dáte je do placu, i když je to někdy třeba jenom rétorika. Změníte tohle ale jako prezident?

Prezident republiky nemá možnost pořádat demonstrace nebo něco podobného. Prezident republiky je právě ten, který vyjednává. Tvrdé vyjednávání je také vyjednávání.

Umíte ale pak spojovat společnost a vyjednávat jako prezident?

Rozhodně ano, protože vyjednávání vede k dohodě. Jestliže vedete vyjednávání k dohodě, která vznikne a oba partneři se dohodnou, tak jste použila vše k tomu, aby byla dohoda uzavřená. To je také role prezidenta - nalézt dohodu i znesvářených stran.

Jestliže to je dohoda mezi prezidentem republiky a vládou v zahraniční politice, tak tam rozhodně nepoužíváte nástroje, o kterých jsme hovořili.

Pokud se ale jedná například o to, že část společnosti se bude bouřit, je důvod pro to mluvit s vládou o tom, jaké jsou důvody a jak se dá napětí zmírnit a co udělá vláda pro to, aby zmírnění dosáhla. To jsou myslím nástroje, které se při vyjednávání velmi hodí. Charakteristika „tvrdý vyjednávač“ tedy znamená, že jste vyjednávač, který to umí a dovede. Když tohle říkáte, tak je to dobrá zpráva. A to i pro partnery, že bude férově jednat a pro finální dohodu, že jí dosáhnete.

Jak napsaly Seznam zprávy, miláček sponzorů nejste. Dosud největší dar 250 tisíc jste dostal od podnikatele, který je dlouholetým sponzorem ODS, Miroslava Dvořáka. Je pro vás důležité, z jakého politického spektra peníze na váš účet přicházejí?

Myslím, že to je zrovna jedna z ukázek toho, že dovedu spojovat společnost. Jestliže odborového předáka, kandidujícího na prezidenta republiky, podpoří i někdo, kdo v minulosti sponzoroval, v tomto případě ODS, je to ukázka toho, že dovedu spojovat lidi. A to i mezi těmi, které by si možná někdo předtím neuměl a nemohl ani představit, že by se tak stalo. V tomto případě jsem tomu velmi rád.

Zrovna ve článku Seznam zpráv ale odboráři vyjádřili údiv, protože navíc v dané firmě byli ve stávkové pohotovosti.

Já jsem s tímto podnikatelem nikoliv v souvislosti s tímto darem jednal v době, kdy byla vyhlášena stávková pohotovost. A právě proto, kdyby bylo nějaké podezření z navázání, tak by asi nějaká stávková pohotovost byla zrušena. Já ale nejsem ten oprávněný. Lidi, kteří stávkovou pohotovost vyhlásili, jsem podpořil a za tím si stojím. A také jsem panu podnikateli řekl, že bych byl rád, aby došlo k dohodě mezi nimi a zaměstnanci.

Jak je to s Richardem Benýškem? Hospodářské noviny dnes (v pátek) přišly s informací, že vám dal 200 tisíc korun. Navíc je nejenom člen olomoucké ODS, ale je také poměrně úzce spojován s PPF. Vy jste prý jeho konkrétně o tu pomoc požádal. Proč?

Přímo jsem s ním mluvil, protože se jedná o podporu…

Řekl jste si tedy o peníze tvrdému vyjednavači spojenému s PPF a dlouholetému členu ODS?

Tvrdý vyjednávač Josef Středula je schopen vyjednat takovouto podporu. Účastnil jsem se jednání Hospodářské komory v Olomouckém kraji, kde jsem jej poprvé potkal a kde hrozilo, že dojde k nějaké kontroverzi mezi mnou a ním. Viděl jsem ho poprvé v životě.

Musím říct, že to bylo překvapení stejně tak pro něj, protože po prvním setkání, které jsem s ním měl, dokonce vyjádřil pozitivní zájem v to, jak jsem obstál v debatě, kterou jsem s podnikateli měl. Ocenil to a neplánovaně ještě podpořil mou kandidaturu.

Myslím si, že to je to, co jsem schopen dělat, tedy opravdu spojovat i to, co se pro někoho může jevit jako nespojitelné.