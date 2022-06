Zabavit nebo jen zmrazit? Česko přemýšlí jak dále nakládat s majetkem lidí blízkých Putinovi

Česko už některým Rusům zablokovalo majetek za několik miliard korun. Ukrajina ale teď usiluje o to, aby mohla použít jmění zabavené ve státech Evropské unie na nápravu válečných škod. „Máme speciální skupinu ustavenou vládou Ukrajiny, jejiž hlavním cílem je řídit proces použití těchto peněz pro ukrajinský rozpočet,“ uvedla ukrajinská novinářka Soňa Košinková.

Jenže k tomu Česko podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) potřebuje změnu legislativy. „Určitě bych to přivítal, ale musí to být ústavně komfortní,“ uvedl. Vláda už chystá novelu sankčního zákona , která by měla zrychlit samotné zabavování majetku. Pro případné konfiskace potřebuje další úpravy.