FAÚ prověřuje majetek bývalého starosty Moskvy. Vlastní v Praze byty za sto milionů

Na nestandardní majetkové poměry Vladimira Resina upozornili novináři už v roce 2006. Politik pracující od 80. let pouze ve státních službách totiž nosil hodinky v přepočtu za 17 milionů korun. Tvrdil, že odmítá černobílé vidění světa. „Všechno by bylo v pořádku, kromě každodenního rozdělování lidí na takzvaně čisté a nečisté,“ prohlásil tehdy.

Česko již v souvislosti s obstavováním majetku chystá nové zákony, které by měly řešit i konfiskaci majetku, což žádá především Ukrajina. „Je to jedna z cest, jak vytvořit speciální fond pro obnovu ukrajinské ekonomiky, je to jedna z cest, jak nám pomoci – zmrazit všechen ruský majetek,“ říká expertka ukrajinské vlády pro evropskou integraci Maria Kovačová.

České ministerstvo financí už dříve uvedlo, že při pátrání po majetku sankcionovaných lidí se zaměří i na rodinné příslušníky nebo na takzvané bílé koně.