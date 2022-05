Praha hledá způsob, jak vyvlastnit ruské nemovitosti

V Praze 6 a 7 je v majetku Ruska na českých pozemcích 240 bytů. Federace je získala v roce 1968. Většinu nájemníků netvoří diplomaté, Rusko byty nadále pronajímá. Nájemné se hradí hotově v budově označené jako Federální podnik Kanceláře prezidenta Ruské federace.

„Určitě bude na místě získat ty budovy do veřejného vlastnictví pro plnění veřejných účelů,“ uvedl Kolář. Praha 6 o tom jedná s ministerstvem zahraničí. Nájemníci – většinou Rusové – chtějí v bytech zůstat. Zejména kvůli nízkému nájmu.

Některé objekty v majetku podle radnice fungují v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. „Budova, kterou ruská komunita využívá jako modlitebnu, byla kolaudovaná jako autosalon, autoservis,“ sdělil Kolář.

Speciální zákon

Situaci chtějí řešit i poslanci. Hledají způsob, jak majetek získat pro Česko v souladu s mezinárodním právem. Možností je i speciální zákon. „Myslím si, že když oni (Rusové) vedou agresivní válku, tak my bychom měli řešit, jestli se například část toho majetku nepřevede do nějakého fondu – že by byl v budoucnu využit k obnově ukrajinské infrastruktury,“ navrhl předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS).

„Možná daleko reálnější je, když dokážeme kvantifikovat škody za Vrbětice a případně ten majetek započítat za škodu, která byla způsobena výbuchem,“ řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Radní také zvažují možnost vyvlastnění budovy bývalé ruské školy v Bubenči, kam chtějí umístit děti ukrajinských uprchlíků. Definitivně se rozhodne po konzultaci s resortem zahraničí. Budova je prázdná od odhalení aféry Vrbětice, kdy v rámci vyhoštění diplomatů musela opustit Česko také většina učitelů.