Praha v polovině června uzavře centrum pro uprchlíky ve Vysočanech. U Brna roste stanové městečko

Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, a to dokud vláda nepředstaví systém přerozdělování uprchlíků, nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji, oznámil primátor Hřib.

„Kapacity v Praze jsou dávno překročeny. Jediný manažerský nástroj, který nám zbývá, je zavřít Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) a přesměrovávat uprchlíky do jiných krajů, kde ta kapacita ještě je,“ dodal.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Hřib vytkl vládě, že nepřipravila systém přerozdělování uprchlíků. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes devadesát tisíc lidí.

V Ostrovačicích na Brněnsku vzniká stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky. Hasiči právě staví provizorní ubytování pro max. 60 lidí. pic.twitter.com/YFWKxtgoZj — Kateřina Švédová (@Svedova_CT) June 1, 2022

Stany u automotodromu

Ubytovací kapacity pro uprchlíky začínají docházet také na jihu Moravy. V Ostrovačicích u Brna proto kraj začal stavět pro běžence stanové městečko. Hasiči na zpevněné ploše nedaleko automotodromu poblíž exitu z D1 Kývalka sestavují domky a rozmisťují moduly s toaletami a dalším příslušenstvím. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) poslouží pro krátkodobé, maximálně několikadenní ubytování lidí, než se podaří najít dlouhodobější, anebo než se ověří, zda nemají maďarské občanství, což se týká některých Romů. „Lustrace v Maďarsku několik dní trvá,“ řekl Grolich.

Kapacita stanů je šedesát míst, postavené budou do pátku. V areálu budou sprchy, jídelna s pravidelnou stravou i program pro děti, který zajistí organizace IQ Roma Servis. Nejbližší obce jsou asi dva kilometry daleko – Ostrovačice a Brno-Žebětín. Plocha parkoviště je vystavená slunci a po obvodu je dnes vymezená policejní páskou. Po ubytování uprchlíků bude na veřejný pořádek dohlížet policie, městečko však nebude v žádném střeženém nebo uzavřeném režimu. Obyvatelé budou moci kdykoliv ven, uvnitř by měli mít soukromí. Dopravu lidí do města, třeba za vyřizováním administrativy, zajistí hasiči.

Praha už postavila stanové městečko v Troji, druhé vzniká v Malešicích, a to hlavně kvůli velkému počtu romských uprchlíků z Ukrajiny, kteří zůstávají na pražském hlavním železničním nádraží. Také v Brně je početná skupina Romů, kteří přespávají kolem nádraží.