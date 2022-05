Netolický po jednání s Rakušanem ocenil změny ve vyplácení dávek uprchlíkům

Ministr vnitra v pondělí sdělil, že by ve způsobu vyplácení dávek mohlo dojít k další změně, kdy by měly naturální podobu. Rakušan však podle Netolického hejtmanům tento návrh na změnu dávky na naturální nepředstavil.

Požadavku Prahy na větší koordinaci rozumí. „Ne všechny kraje jsou stejně zatížené, což ukazuje aplikace, do které jsme získali přístup a která obsahuje denně aktualizovaná data o uprchlících po registracích a také, jaká je nabídka ubytovacích zařízení,“ dodal. Nejzatíženější je podle Netolického hlavní město a Středočeský kraj, ale i Pardubický kraj se dostal na hranici kapacity.

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO) byla schůze přínosná. „Celou řadu problémů jsme zafixovali. Padly tam náměty, které jsou smysluplné, ale bude to chtít ještě čas na to, to dotáhnout do konce,“ přiblížil. Dodal, že se nastaví určitá kritéria, aby se lidé rozprostřeli rovnoměrně.

„U nás v Moravskoslezském kraji je přetížena Ostrava. Musíme teď zajistit, aby se lidé přesunuli do obcí s rozšířenou působností, které nejsou tak přetížené a mají k dispozici školy a lékaře,“ dodal s tím, že však zatím kraje nemají informace o všech uprchlících, musí se sjednotit databáze.

Princip dobrovolnosti

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) zmínil, že vše by mělo fungovat na principu dobrovolnosti, tedy uprchlíkům nebude nic nařízeno, ale mohla by pomoci pozitivní motivace. „Aby ti lidé věděli, že na Znojemsku je více pracovních nabídek a místa ve školkách a chtěli se tam přesunout,“ říká Grolich.

S tím souhlasí i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN). „Ti lidé jsou svobodní, pohybují se nejen na území České republiky, ale na území celé Evropy na základě víza o dočasné ochraně. Nemůžeme je administrativně přesouvat,“ řekl s tím, že od začátku musí jít o dobrovolný proces. „Představa, že by to mělo být nějakým administrativním befelem je zcela zcestná,“ dodal.