Předložíme novelu, která umožní zvládat uprchlickou situaci bez nouzového stavu, řekl Rakušan

Přesné počty odchozích uprchlíků zatím nejsou známy. „Nejsme hraniční země, na rozdíl od Slovenska nebo Polska nevidíme odchod lidí zpátky na Ukrajinu,“ vysvětlil Rakušan.

Lepší přehled by měly české úřady získat s koncem května. „Do 31. května by na žádost České republiky měl být spuštěn celoevropský IT systém, do kterého budou mít naši policisté a všichni kompetentní přístup. A reálně uvidíme, kolik lidí se vrátilo zpět,“ uvedl. Nyní má stát informace o registracích, ale nemá jistotu, zda se uprchlíci nadále zdržují na příslušné adrese.

V souvislosti s uprchlickou krizí má sněmovna příští týden rozhodovat o prodloužení nouzového stavu, který nyní trvá do konce května.

Rakušan zmínil, že se vynasnaží, aby byl tento mimořádný stav maximálně do konce června. „Doufáme, že se nám během června podaří prosadit novelizaci lex Ukrajina, abychom měli možnost bez nouzového stavu zvládat migrační krizi,“ uvedl.

Komplexní novela

Na novele podle něj spolupracovala ministerstva práce a sociálních věcí, vnitra či místního rozvoj. „Jde o komplexní balík, který odpovídá na to, co se změnilo,“ řekl Rakušan. Zdůraznil také, že „nouzový stav neměl žádný dopad na život lidí v Česku“.

Vnitro předložilo novelu k připomínkám na přelomu dubna a května. Počítá například s tím, že by Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy.

S tím souhlasí i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). „Je největší problém, že Česko zná jen stav nebezepečí na krajské úrovni, stav nouzový a stav válečný,“ řekl s tím, že nouzový stav umožňuje příchozí uprchlíky ubytovávat rychle do ubytovacích kapacit, které se musely uzpůsobit.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala zdůraznil, že jeho hnutí pro žádný nouzový stav dosud nehlasovalo. Situace se podle něj má řešit jiným způsobem. „Je to něco ojedinělého, co se musí používat jednou za čas,“ řekl a dodal, že by si lidé měli uvědomit, že během nouzového stavu vláda nenese zodpovědnost, může nakupovat věci bez výběrového řízení.

Zpřísnění podmínek pro dávky

Rakušan rovněž zmínil, že plánuje zpřísnění vyplácení jednorázových dávek. V minulosti se totiž objevily případy, kdy lidé zejména s maďarským občanstvím organizovali příjezdy do Česka. „Na jedné straně je výše a na druhé straně naturální varianta. Jde o sérii řešení, o kterých uvažujeme – nahradit peníze jídlem, či ubytováním,“ řekl Rakušan s tím, že návrh má představit již příští týden.

Netolický podotkl, že je potřeba sjednotit výši dávek i na evropské úrovni. „V Maďarsku činí dávka v přepočtu asi 1900 korun a u nás je pět tisíc korun, proto se objevují skupiny, které organizují příjezdy do Česka,“ uvedl.