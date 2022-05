Na hlavním nádraží přebývají stovky lidí z Ukrajiny. Politici hovoří o sociální turistice a organizovaných příjezdech

Odpovědní politici naznačují, že cílem některých z nich není v Česku zůstat do konce války. Pardubický hejtman Martin Netolický se výslovně zmínil o sociální turistice. „Mám odpověď svého kolegy ze Zakarpatí, který jednoznačně říká, že do Česka jezdí lidé pro pět tisíc korun. Bylo by dobré si to říci. Sociální turistika tady existuje,“ prohlásil.

Na pražském hlavním nádraží přebývá několik stovek lidí, kteří přicestovali z Ukrajiny, a české úřady u nich zjišťují, zda nemají zároveň občanství v některé další zemi Evropské unie. O víkendu by se měla podle pražského primátora alespoň část z nich přemístit do stanového tábora v Troji.

Upozornil, že i v Pardubicích se takový problém vyskytl. Popsal, že přijela skupina ze Zakarpatské oblasti, které zřejmě šlo hlavně o pětitisícové příspěvky. „Po vyřízení všech formalit a vyplacení příslušné dávky šla část uprchlíků přímo na vlak. Druhá část byla převezena do Vyšných Lhot u Ostravy, což je standardní postup. Tam odmítla ubytování a jeli do Ostravy na vlak. Můžeme si říci, jestli to je, nebo není důkaz, že tady sociální turistika existuje,“ řekl Netolický.

Ministr dopravy Martin Kupka – pod jehož resort mimo jiné prostřednictvím Správy železnic spadá pražské hlavní nádraží – poznamenal, že existuje „vážné podezření, že příliv dalších uprchlíků vzešel z umělého podnětu“. „Tím v tomto případě nebyla bezprostřední hrozba válečného konfliktu v Zakarpatí,“ dodal. Zdůraznil, že je česká strana schopna pro ně vypravit návratový vlak.

Z dlouhodobého hlediska by podle Netolického i Kupky mohlo takové „sociální turistice“, o níž hovořil hejtman, zabránit poskytování naturální dávky namísto nynější peněžní. „Je to jedna část řešení. Na ní se pracuje. Je návrh, jak to upravit, aby byla možná hmotná dávka. Čili je to na stole a budeme to spouštět, jakmile to půjde,“ avizoval Kupka.