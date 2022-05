Sociální systém se kvůli Ukrajincům nesmí stát dvojkolejným, říká hejtman Kuba

Podle Kuby je situace uprchlíků na území Česka nyní úplně jiná, než byla na začátku ruské invaze na Ukrajinu. Krajskými asistenčními centry už neprochází tisícovky lidí denně, provoz se zpomalil, část lidí se vrací na Ukrajinu. Kuba ale říká, že nevíme, kolik lidí v Česku chce zůstat a zapojit se do zdejšího života, a kolik naopak odejít – to je přitom stěžejní, aby se například během letních měsíců mohla řešit kapacita škol. To ale podle něj nikdo v tuto chvíli nezjišťuje, což by měla dělat vláda. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) slíbil přesnější evidenci.

„Vláda musí v téhle chvíli říct: Pokud tu chcete zůstávat a dostat další sociální dávku, tak se musíte nahlásit třeba na nějakou obec. Tam musíte mít jasné potvrzení, u koho bydlíte, a musíte uvést, zda tady budete zůstávat a máte třeba dítě, které v daném území budete chtít přihlásit do školy,“ sděluje Kuba. To podle něj nemůže udělat hejtman, ale vláda nařízením, které sváže s čerpáním sociální dávky. Takové nařízení má být i motivující. Pokud by se lidé nenahlásili, tak by na dávku nárok neměli.

Podle hejtmana musí být v souvislosti se sociální pomocí uprchlíkům fungovat systém, který nesmí být extrémně zvýhodňující pro příchozí oproti občanům České republiky. Upozornil na to, že masová migrace vytváří ve společnosti významné sociální tenze, které nahrávají extremistům. Odpovědností politické reprezentace je sociální smír zachovat.