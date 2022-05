Nevíme, kde uprchlíci jsou, vyčetla vládě Mračková Vildumetzová. Přehled připravujeme, slíbil Rakušan

„Strategie do dnešního dne není na stole. To, co ministr vnitra představil, zatím není strategickým dokumentem, který by nám řekl, co bude za tři měsíce, co bude za půl roku, za rok. To jsme zatím nedostali, snažíme se to prosadit na program Poslanecké sněmovny a budeme to projednávat příští týden v úterý,“ avizovala Mračková Vildumetzová.

Rakušan uznává, že druhá fáze uprchlické krize je komplikovanější a Česko čekají „velké výzvy“. Reagoval i na slova jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS), že jsou nyní ke zvládnutí situace potřeba tři mapy – jedna ukáže, kolik uprchlíků je v dané oblasti, druhá odhalí volné kapacity ve vzdělávacích zařízeních a třetí možnosti hledání práce. Jejich překryv pak pomůže vše zvládnout.

„Tu mapu, o které hovoříte, týden co týden komunikujeme s hejtmany a zítra (v úterý) na naší pravidelné schůzce chceme představit její první verzi. Do příštího týdne by tento mapový podklad ve třech vrstvách měl být hotový,“ předeslal Rakušan. Mapa by podle něj měla také sledovat dostupnost zdravotního systému.

Prioritou bylo ubytování, data sbíráme, řekl Rakušan

Mračkovou Vildumetzovou ale slova ministra vnitra neuspokojila. „Zeptejte se hejtmanů a starostů. Do dnešního dne nemají řádnou evidenci lidí, kteří jsou na jejich území. To je klíčové. Víme, kolik (uprchlíků) se zaregistrovalo, ale nevíme, kde jsou,“ tvrdí stínová ministryně hnutí ANO. Někteří běženci už mohli české území opustit, dodala.

Rakušan zmínil, že kritiku od hejtmanů vnímá na pravidelných setkáních. Prý ho rozesmívá „opoziční folklór“ od vlády, která při minulé krizi „žádnou strategii nepředstavila“. „V této době hledáme systém registrací na městech a obcích,“ uvedl Rakušan. Podrobný přehled o tom, kdo kde v Česku je, podle něj bude k dispozici nejpozději v půlce června.