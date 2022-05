Válkou na Ukrajině nám skončily velké prázdniny. Budeme muset přehodnotit spoustu věcí, řekla Drábová

přehrát video Dana Drábová hostem Interview ČT24 Speciál

Světlana Witowská hovořila s Danou Drábovou například o bezpečnosti jaderných elektráren. Podle Drábové mohou jadernou elektrárnu obsluhovat pouze lidé, kteří mají patřičné vzdělání. „Jadernou elektrárnu může obsluhovat absolvent vysoké školy, nejlépe technického směru, ale poté, co absolvuje s úspěchem vysokou školu, musí projít velmi přísnými psychologickými testy,“ řekla s tím, že jsou srovnatelné s testy pro řízení letového provozu. Po takových testech navíc musí ještě dva roky získávat znalosti, které jsou potřebné k tomu, aby se mohl stát operátorem turbíny, což je podle Drábové začátečnická pozice. „Po dalších několika letech může udělat zkoušky na operátora primárního okruhu, můžeme si to zkrátit jako 'řidič reaktoru'. Takže na to, aby člověk mohl pracovat na velíně jaderné elektrárny, je to pro něj spousta práce a musí být velmi motivovaný k tomu, že chce mít 'řidičák' na jaderný reaktor,“ řekla. Podmínkou pro práci v jaderné elektrárně je však podle Drábové naprostý respekt k pravidlům. Uvedla, že psychotesty jsou velmi těžké a že jimi projde méně než dvacet procent uchazečů, navíc je třeba po dvou letech testy opakovat.

Odkaz Havárie elektrárny Fukušima I změnila pohled na jadernou energii

Podle Drábové v jaderných elektrárnách funguje několikastupňová kontrola pro případ, že by měl někdo ze zaměstnanců špatné úmysly a chtěl například způsobit jadernou havárii. „Na velíně elektrárny takový čin prakticky není možný, a to nejen proto, že tam ten člověk není nikdy sám, ale také proto, že tam existuje ještě pojistka ve formě stroje. Ve chvíli, kdy stroj zjistí, že se děje něco, co se dít nemá, tak směřuje k tomu, že reaktor odstaví,“ popsala. Hlášení na Twitteru Dana Drábová se pravidelně na Twitteru vyjadřuje k míře radiace na Ukrajině. Hlášení zveřejňuje každý den, čtou si je tisíce lidí. „Je to zavazující, zapomenout na to nemůžu. Prostě ráno vstanu, vyčistím si zuby, vypiju kafe a píšu ten tweet. Je to přetransformováno do rituálu. Samozřejmě, že člověk nikdy stoprocentně nefunguje. Kdybych třeba večer předtím zjistila, že nebudu schopna ten tweet napsat, tak musím říct: 'Hele, lidi, zítra to bude až někdy',“ uvedla.

Speciální mise IAEA do Černobylu hlásí, že úrovně radiace v zákopech po ruské hordě dosahují cca 6,5 mSv/rok. V Praze máme tak 1mSv/rok. pic.twitter.com/FEGURsVhCv — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) April 29, 2022 Informovat o situaci na Ukrajině ji napadlo ve chvíli, kdy ruská armáda obsadila Černobyl. „V té chvíli nastala situace, kterou my známe, ale neumíme s ní zacházet. Jakmile se ve veřejném prostoru vyskytnou slova 'jaderný, záření, radiace, riziko, mimořádný', v té chvíli zhruba dvacet procent lidí upadne do děsu, což se projevuje třeba tím, že vykoupí jodové tablety v lékárnách, i když jim k ničemu nejsou,“ sdělila s tím, že cílem jejích tweetů bylo obavy lidí zmírnit. Drábová také popsala účel jodových tablet, které mají k dispozici lidé, kteří žijí v blízkém okolí jaderných elektráren. „Tablety dokáží ochránit naši štítnou žlázu ve chvíli, kdy by se v ovzduší vyskytly vysoké koncentrace radioaktivního jodu, ten je velmi důležitou součástí případného úniku při havárii jaderného reaktoru,“ popsala.

Hodně se v komentářích ptáte na jódové tablety. Jako ochrana před radiací při použití (nedej bože) jaderné zbraně jsou v podstatě nanic. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) February 28, 2022 „Kdyby bylo opravdu něco hodně špatně a hrozil by únik radiace, tak pokyn, který startuje rozezněním sirén, bude následující: 'Schovejte se v obydlí, nejlépe ve sklepě, pusťte si veřejnoprávní média, kde se dozvíte, o co jde a další pokyny.' V tom dalším pokynu může být 'požijte stabilní jod', protože bude třeba zablokovat štítnou žlázu před vstupem radioaktivního jodu,“ uvedla jaderná inženýrka. Už dříve ale na Twitteru uvedla, že v případě použití jaderné zbraně by tablety nefungovaly. Útok na záporožskou elektrárnu Po útoku na Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině Drábová řekla, že se jí zhroutil svět a že ruský prezident Vladimir Putin porušil všechno, co mohl. V Interview ČT24 uvedla, že důvod nezná a že Putinovi do hlavy nikdo nevidí. „Já si myslím, že důvod k obsazení jaderné elektrárny Záporoží byl poměrně pragmatický. Když si uděláte logistickou základnu v jaderné elektrárně, tak si můžete být skoro jistí, že po vás nikdo střílet nebude,“ míní. Situace je podle Drábové velmi nestandardní, protože okupanti v záporožské elektrárně stále jsou. Uvedla, že tlak, pod kterým zaměstnanci elektrárny pracují, musí být obrovský. „Obsluhovat jadernou elektrárnu s kalašnikovem na dohled je pro mě nepředstavitelná věc,“ dodala. Myslí si také, že kdyby měla být jaderná válka, jsou k tomu účinnější způsoby než poškodit nebo zničit jadernou elektrárnu. „Bohužel Rusko je druhá největší jaderná velmoc na světě, společně s USA vlastní 93 procent jaderných hlavic, které na světě jsou,“ připomněla.

„Jaderná válka by znamenala konec civilizace tak, jak ji známe, ale neznamenala by konec života na Zemi.“ Dana Drábová předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost