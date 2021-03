Havárie elektrárny Fukušima I změnila pohled na jadernou energii

Před tragédií z března 2011 mělo Japonsko dohromady 54 jaderných reaktorů. Dodávaly zhruba třetinu veškeré energie do země, všímá si The Wall Street Journal. Poté musely všechny požádat o licenci podle nových standardů, protože katastrofa upozornila na provozní a regulační nedostatky. Provoz v zemi obnovilo zatím devět reaktorů, všechny jsou to tlakovodní reaktory umístěné daleko od Tokia.

„Japonsko má rozestavěné dva bloky, které by rádo uvedlo do provozu v následujících letech, někdy do roku 2025. Další stavba tam zatím žádná, ani naplánovaná, není,“ popisuje Drábová. „Soustředí se na to, aby uvedlo znovu do provozu jaderné bloky, které už stojí,“ dodává.