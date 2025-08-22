Prezident Petr Pavel očekává, že by do voleb mělo od vlády zaznít jasnější vysvětlení bitcoinové kauzy. „Je velmi komplikovaná,“ přiznal v reakci kandidát za ODS a politolog z Institutu pro veřejnou správu Praha Petr Sokol. Ministerstvo spravedlnosti dle něj dělá maximum. Naopak místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová vytkla, že by kauzu ODS neměli vyšetřovat lidé z té samé strany. O okolnostech kauzy diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Martinem Řezníčkem.
Richterová vytýká ODS mlžení. Odpovědnost jsme z bitcoinů vyvodili, říká Sokol
„Pravděpodobně to navozuje u některých pocit, že to není srozumitelné,“ zhodnotil postup v objasňování kauzy Sokol. To, jak se ke kauze staví ministerstvo spravedlnosti, však za srozumitelné pokládá. Resort dle něj usiluje o to, aby se záležitost „maximálně prozkoumala“ a nikdy neopakovala.
Prohlášení prezidenta je prý součástí politické diskuse, Pavla vnímá jako politického hráče. „Mně osobně připadá, že to není tak, jak to říká,“ podotkl. I vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nepřipadá Sokolovi, že by „byl prostor, aby se tam něco tajilo“. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) dle něj pracuje na tom, aby bylo vše transparentní.
Výtky Pirátů
Slova o transparentním postupu ve středu zopakoval také premiér Petr Fiala (ODS). S tím však nesouhlasí Richterová. „Je to evidentní. Když to je kauza ODS, tak ji nemá vyšetřovat ODS. Spousta otazníků, které visí nad průběhem, je dána i tím, že byl zvolen špatný postup,“ kritizovala.
Připomněla, že Piráti prý doporučovali, aby během několika měsíců, které tehdy zbývaly do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, řídil ministerstvo spravedlnosti nestranický odborník. „Vypadá to, že je nějak kryta a zamlžována role ministra (financí z ODS Zbyňka) Stanjury,“ vytkla. Šéf resortu dle ní nepřijal odpovědnost, byť měl prý informace o bitcoinech už v lednu. Stanjura trvá na tom, že jeho kabinetu přišla pouze žádost o schůzku, nikoliv oficiální žádost o stanovisko k záměru exministra spravedlnosti Pavla Blažka (za ODS).
„Je velká škoda, že se pan premiér nerozhodl jít naproti tomu, aby mohla být obnovena důvěra veřejnosti, a přijmout (…) možnost dát tam nestranické odborníky,“ zdůraznila Richterová. Moderátor Řezníček se v této souvislosti dotázal, zda by Piráti nekritizovali kroky v podobném duchu, kdyby byl do čela resortů jmenován nestranický odborník nominovaný ODS. Dle Richterové je kauza „natolik propletená touto stranou“, což je za ni veliká škoda. Připomněla také únorové stanovisko úředníků z ministerstva financí, podle nichž by se zmíněná kryptoměna přijmout neměla.
Na sociální síti X se také objevily dohady mezi někdejším šéfem resortu spravedlnosti Blažkem a jeho nástupkyní Decroix. Premiér Fiala Blažka vyzval, aby se ke kauze již veřejně nevyjadřoval. Sokol připustil, že to je zbytečné, ovšem to trochu „nabourává“ tezi Richterové, podle níž participace lidí z jedné strany může na problému něco zastírat.
Zmínil, že právě současná šéfka resortu a její předchůdce mají na věc odlišný názor. Zodpovědnost z celé události byla dle něj vyvozena. Bitcoiny byly údajně dar pro ministerstvo spravedlnosti, na témže resortu měla prý být také náležitá zodpovědnost vyvozena.
Komentátoři hovoří o mlžení
Podle komentátora a zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petra Honzejka je kauza vysvětlitelná, podotkl ovšem, že „jsme se dostali do situace, kdy je to celé totálně rozmlžené“. Musí se dle něj objasnit to, jak celý problém začal, kdo v něm figuroval a kdo nese odpovědnost.
Komentátor MF Dnes Miroslav Korecký soudí, že vláda může do voleb ještě udělat něco, aby pokládala bitcoinovou kauzu za minulost. „Po policejní stránce se to bude vléct,“ poukázal. Ministryně Decroix dle něj „zjevně dostala za úkol kauzu co nejvíce sprovodit ze světa, rozmlžit co nejvíce, dát si tam nesystémového koordinátora objasňování“, vytkl.
