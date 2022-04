Ukrajinští lékaři by mohli v Česku pracovat jako stážisté, zákony se ale měnit nebudou, upozornil Válek

přehrát video Otázky Václava Moravce 10. dubna 2022 (1. část)

Podle Válka jsou mezi ukrajinskými uprchlíky stovky zdravotníků. „Velmi rychle jim chci umožnit, aby mohli pod dohledem a v souladu se zákony České republiky a evropskou legislativou pracovat na oddělení ve všech zdravotnických zařízeních, a to bez ohledu na to, jestli je to sestra nebo lékař,“ uvedl ministr. Válek také řekl, že těm, co mají zájem udělat si aprobační zkoušku, chce tento krok usnadnit. „Ale zase v souladu se zákonem,“ upozornil s tím, že zákon se měnit nebude. „Kdybychom změnili zákon, tak se stane to, že přestanou uznávat diplomy českých zdravotníků v zahraničí. Chci, aby naši lékaři a zdravotní sestry byly plnoprávními zdravotníky v Evropské unii. Nechci dopadnout jako některé země, které ta pravidla omezily, výsledkem pak bylo, že jejich docentury a profesury mimo tu zemi neuznávali,“ dodal.

Ministr zdravotnictví ale upozornil, že cílem Česka ani EU není vykrást ukrajinské zdravotnictví tím, že by se země snažila zdravotníky z Ukrajiny na trvalo přetáhnout a zaměstnat. „Chceme, aby Ukrajina vyhrála, aby se tam vrátili, a chceme jim pomoct budovat jejich zdravotnictví a jejich vysoké školy,“ sdělil. Usnadnit jejich dočasné působení v Česku by měly podle Válka i jazykové kurzy pro Ukrajince tak, aby se mohli naučit odbornou terminologii v češtině. Umožnit pracovat, ale nesnižovat kvalitu I podle Štefanové je důležité, aby se ukrajinským dravotníkům umožnilo získat aprobační zkoušku, aby v Česku mohli pracovat. Zároveň je ale podle ní nutné zajistit, aby se nesnížila kvalita zdravotnictví. „Tak, abychom právě neohrozili uznávání našich diplomů. Je potřeba myslet na to, že ten postup by měl být takový, že 'pojďme jim to nedělat těžší než pro naše lékaře', ale nesnižujme tu kvalitu,“ upozornila.

S oběma diskutujícími souhlasí také šéf Sdružení praktických lékařů Šonka. Aprobační zkouška by se měla podle něj jenom zjednodušit, nikoliv snížit její kvalita. „Naše aprobační zkouška je pověstná tím, že je opravdu velmi těžká, a není příliš vztřícná k těm lidem,“ dodal. „Aprobační zkouška, to je v podstatě státnice v češtině. Kdo z nás by dneska udělal státnice, no já určitě ne. Navíc ta aprobační zkouška probíhala způsobem, že nezkouší ti, co zkouší státnice. Já bych rád změnil i ty komise, které budou zkoušet tak, aby měli porovnání s kvalitou znalostí anglicky mluvících studentů a česky mluvících studentů, aby nešli pod laťku normy stanovené u státnic, ale nepřekračovali. Korektnost a slušnot - to musí nastat,“ řekl Válek. UA pointy budou fungovat dál Skutečnost, že ukrajinských zdravotníků se zatím v Česku registrovaly jen stovky, vysvětlil ministr tím, že kvůli vypjaté situaci zůstávají v ukrajinských nemocnicích. V Česku by se mohli zapojit i do práce v takzvaných UA pointech – tedy speciálních ambulancích pro péči o ukrajinské uprchlíky ve fakultních nemocnicích. Válek počítá s tím, že tyto ambulance budou fungovat ještě v dalších měsících a nevyloučil ani možnost, že by byly v provozu až do konce roku. „Možná nás uprchlická krize naučí udělat některé změny ve zdravotnictví, které se dlouho odkládaly,“ podotkl. Podle Štefanové fungují UA pointy velmi dobře. „Stále jsou ale zabezpečeny naším personálem. Je třeba myslet na to, že naše personální kapacita je omezena,“ uvedla.