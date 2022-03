Lékařky a zdravotní sestry z Ukrajiny by mohly zatím najít uplatnění v ambulancích pro uprchlíky

Kdyby na Charkov nepadaly bomby, ordinovala by tam dnes oční lékařka Natalia ve své ambulanci. Místo toho žije se dvěma syny provizorně v královéhradeckém hotelu u kamaráda. Bílý plášť chce co nejdřív znovu obléknout. „Celý můj život je spojený s medicínou. Nechtěla bych ztratit svoji práci, protože je to můj život, dělám to, co miluji,“ řekla oční lékařka Natalia Pushkarová.

Natálii čeká pohovor o její práci v českém zdravotnictví, pak ověření diplomu z Charkova českou univerzitou, žádost na ministerstvo, odborné zkoušky v mateřštině i češtině a půlroční praxe v nemocnici. Délka tohoto procesu přesahuje rok.

„U lékařů je úspěšnost asi desetiprocentní, u všeobecných sester se úspěšnost blíží stu procentům,“ řekl k bilanci uznávání vzdělání ředitel nemocnice Náchod Jan Mach. Úspěšný případ představuje sestra Alona Nesterenko z nemocnice v Rychnově, kam přišla ještě před válkou. „Nemocnice nám hodně pomáhá s prací, adaptací, s kurzy. Vše podporuje, vše zařídila,“ řekla zdravotní sestra.

„S pracovníky z Ukrajiny, ať jsou to lékaři nebo i zdravotní sestry, máme dlouhodobou a musím říct dobrou zkušenost. Jsou pracovití, snaží se začlenit do kolektivu a myslím si, že ani z pohledu pacientů není žádný negativní ohlas,“ pochválil ukrajinské zdravotníky ředitel nemocnice v Rychnově nad Kněžnou Luboš Mottl.

Ambulance pro uprchlíky

Do Česka od začátku ruské invaze přišlo asi tři sta tisíc ukrajinských běženců. Řada z nich už vyhledává péči lékařů s akutními i neakutními potížemi. V každém kraji by jim měla sloužit jedna speciální ambulance (UA point), ani to ale nebude podle nemocnic stačit. Pomoci by tam mohly právě lékařky a zdravotní sestry, které společně se svými spoluobčany ze země uprchly.

V souvislosti s uprchlickou krizí se hlásí zubařky z Ukrajiny Stomatologické komoře, která ze zákona sdružuje všechny zubní lékaře v Česku, i ony musí splnit podmínky jako ostatní lékaři. Komora podle svého prezidenta Romana Šmuclera pomáhá zájemcům s přípravou na tyto testy, pořádá k tomu kurzy. Podmínky zveřejnila komora v ukrajinštině na svém webu.

„Ordinací, které jsou ochotné vzít ukrajinské lékaře a lékařky do praxe, je podle prezidenta komory zatím více než zájemců,“ řekl.

Zapojení zdravotníků z Ukrajiny urychlí Polsko. Do kurzů lékařské polštiny nastoupilo přes čtrnáct set uprchlíků. Po víc než třech týdnech intenzivní výuky budou pracovat jako lékaři, záchranáři nebo sestry.