Soud dal v kauze falešné závěti po továrníku Řípovi vdově pět let vězení

Žaloba viní Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na podvodu podílely. Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.

Dvěma ženám, které podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah, soud shodně uložil podmínku dva roky vězení se zkušební lhůtou čtyři roky. Úřednici, která podpisy ověřila, soud obžaloby zprostil.

Řípová se podle spisu chtěla stát jedinou dědičkou pozůstalosti po smrti o dvacet let staršího manžela. Nepominutelní dědici by dostali jen takzvaný povinný díl. Závěť, která by jí to umožnila, podle spisu vytvořila ještě za manželova života, a to před 28. únorem 2020. Řípa zemřel v březnu 2021 ve věku 78 let. Kromě údajně falešné první závěti byly po Řípově smrti zjištěny, a to i při domovních prohlídkách, další tři Řípou sepsané závěti, v nichž rozdělení dědictví různě měnil.

Řípou vybudovaná skupina Karsit Group podniká ve výrobě autodílů, v hotelnictví, lázeňství a zemědělství. Roční obrat skupiny se v minulosti pohyboval v miliardách korun, zaměstnávala asi tisíc lidí. Hlavní část tržeb skupiny tvoří automobilová divize, mezi hlavní zákazníky patří koncern Volkswagen. Do skupiny patří i lázně Velichovky na Náchodsku.