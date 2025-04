„K neudýchání.“ Cestující si stěžují na zápach v nových vlacích

Zápach nafty zaznamenali ve vlaku cestující na spoji z Trutnova do Kolína. „Je to asi čtrnáct dní, při nástupu jsem cítil zápach nafty, a potom to nějak ustalo,“ popsal Petr Jarůšek.

„K neudýchání. Jako když jedete ve výparech ze stojanu na benzinové stanici. Neobvyklé u nových vlaků,“ stojí ve stížnosti adresované královéhradeckému hejtmanství.

Soupravy jsou plně klimatizované, otevřít okna proto nejde, a pasažéři tak cítí výpary po celou dobu jízdy. „Evidujeme jednotky podnětů od veřejnosti, například v souvislosti se zápachem nafty v těchto vozidlech, podněty jsme předali dopravci,“ informoval mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jakub Sochor.