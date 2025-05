Spor o billboardy na D1. Reportéři ČT zachytili incident ve Velkém Meziříčí

Reklamní billboardy kolem dálnic jsou od roku 2017 zakázané, přesto jsou vidět na různých místech po Česku. Některé reklamní agentury brání úřadům v jejich likvidaci a snaží se ji co nejdéle zdržovat. Pokud selžou, neváhají odstraňování reklam blokovat i fyzicky v terénu. Reportéři ČT jeden takový incident natočili u dálnice D1 ve Velkém Meziříčí se skrytou kamerou.

„Já je (ženy) neznám. Já jsem je (plné moci) podepisoval firmě BigBoard, oni mě požádali, že tam bude schůzka s ŘSD. A tím, že billboard není náš, tak že nás budou zastupovat ve věcech ohledně demontáže billboardu. Takže jestli se nepletu, jmenovitě nevím, ale byla to právnička a zástupkyně společnosti BigBoard,“ sdělil majitel autosalonu Milan Dobrovolný.

První pokus o likvidaci černého megaboardu tak skončil vítězstvím jeho majitele. Silničáři na závěr ještě zvažovali, že by z konstrukce odstranili alespoň reklamní plochu, ale to nakonec znemožnil silný vítr. Odpojili tak pouze elektřinu.

Silničáři na místě uvažovali i o dalších variantách odstranění, protože na místo, odkud by mohli billboard odinstalovat, nemohli kvůli blokaci projet. Jednou z možných variant bylo i odstranění reklamy z dálnice, což by vedlo k zastavení již tak hustého provozu. Tato možnost se však nakonec zamítla kvůli menšímu dosahu techniky.

„Když tento zákon mluví o vstupu, tak také například máme úpravu vstupu do České republiky, a také neříkáme, že se vztahuje jen na ty, kdo přijdou pěšky, a ne například na ty, kdo přiletí letadlem. Takže tím pojmem ‚vstup‘ zákonodárce jasně myslel vstup včetně veškeré techniky, která je potřebná k odstranění toho zařízení,“ vysvětlil právník Vladimír Sharp z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Podle zákona přitom majitel pozemku, na kterém je nelegální reklama, musí umožnit její odstranění. Ženy, které vystupovaly na místě jménem majitele pozemku to ale odmítaly. Tvrdily, že paragraf zákona, na který se odvolávali silničáři, pouze vyžaduje, aby majitel pozemku umožnil vstup pěších osob, nikoli vjezd techniky.

Silničáři se po několika dnech na místo vrátili, přičemž se opakovala stejná situace – pozemek znovu blokovaly auta. Místo žen byli na místě dva muži, kteří se s policisty bavili velmi žoviálně.

Po pár desítkách minut odkryli reportéři svou identitu a účastníky oslovili na přímo. Jeden z mužů ale před nimi utekl do prostoru autosalonu.

„V tomto případě se nedala situace řešit jinak, protože i kdybychom v krajním případě využili našich pravomocí a zajistili tu osobu, tak by to stejně nevedlo k tomu, že by auta byla odstraněna,“ sdělila mluvčí policie Kraje Vysočiny Dana Čírtková. Na dotaz, proč policisté auta, která blokovala přístup k billboardu, neodtáhli, vysvětlila, že strážníci nemohou auta odtáhnout z jakékoli komunikace.

Policie na místě přitom zaznamenala dva přestupky. Jeden spáchala řidička, která neuposlechla výzvu a s vozidlem neodjela, druhý firma Auto Dobrovolný, jelikož neumožnila likvidaci černé reklamy. „Já jsem viděl příkaz k tomu, abychom umožnili vstup, a to jsem umožnil a řekl jsem: ‚Ano, můžete to řešit v rámci toho vstupu, není problém.‘ To, že tam někdo potřebuje vjet, mně nikdy nikdo nesdělil,“ tvrdí majitel autosalonu Dobrovolný.

Společnost billboard nakonec sama odstranila

V dalších dnech se ale silničářům podařilo bez potíží odstranit dva jiné billboardy o pár kilometrů dál. Ty stály částečně na pozemku města Velké Meziříčí a nikdo jejich likvidaci nebránil. Další dva reklamní panely odstranila sama společnost BigBoard, včetně toho u autosalonu, jehož odstranění původně blokovala.

„Výsledkem je, že z těch pěti reklam jsme dvě odstranili my naší technikou a s našimi smluvními partnery a tři billboardy odstranili sami majitelé konstrukcí,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Proč skupina BigBoard usilovala o zachování reklamy, ačkoliv o pár dnů později reklamní plochu sama zklikvidovala, není jasné. Společnost totiž na písemné dotazy nereagovala, poslala pouze stručné stanovisko. „Vámi dotazované reklamní plochy v katastru Velkého Meziříčí jsou povolené a zcela legální. Jejich legalitu potvrzují příslušné orgány, včetně ministerstva dopravy,“ uvedla mluvčí firmy Pavlína Stránská.