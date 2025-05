Začala první část rekonstrukce Libeňského mostu v Praze

Začala stavba části konstrukce pražského Libeňského mostu, kterou loni městská Technická správa komunikací (TSK) nechala zbourat kvůli špatnému stavu. Jde o první etapu celkové rekonstrukce mostu, která se zatím netýká hlavního objektu přes Vltavu. Práce na nyní budované konstrukci mají trvat do prvního čtvrtletí roku 2027. Pod mostem vznikne menší náměstí s obchody a službami.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti objekty. Nyní budovaná část se nachází za řekou směrem na Palmovku, je dlouhá asi tři sta metrů a tvoří ji tři mosty. Bourání původní konstrukce začalo loni v dubnu. V minulých měsících tam již dělníci firmy Metrostav TBR, jež je součástí konsorcia firem, které most opraví, založili stavbu. Přes most už nějakou dobu kvůli špatnému stavu nejezdí tramvaje.

Podle ředitele Technické správy komunikací Filipa Hájka nyní městská firma pracuje na povoleních pro další fáze rekonstrukce, které budou celkem čtyři. „Počítáme, že všechno budeme mít povoleno v srpnu příštího roku a postupně budeme jednotlivé části opravovat a stavět,“ řekl. Správa podle něj již požádala o žádost o povolení stavby provizorního mostu, kterým při nahrazování objektu přes Vltavu povedou inženýrské sítě a chodci přes něj budou moci přejít.

Replika historického mostu

Pokud jde o historický most přes řeku, ten původně chtělo město opravit, následně ale kvůli špatnému stavu rozhodlo o vytvoření repliky na původních pilířích. Podle Hájka bude muset TSK vypsat nový tendr, protože kvůli změně původního plánu není součástí zadání původního tendru.

Dodal, že stejně tak bude nutné vypsat tendry i na další přidané části stavby, například nový podchod u Palmovky. TSK nyní podle ředitele odhaduje dokončení celé rekonstrukce na přelom let 2029 a 2030.