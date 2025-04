Krkonošský park chce omezit vjezd autobusů na Zlaté návrší

Správa Krkonošského národního parku chce omezit vjezdy autobusů, které vozí turisty z Horních Míseček na Zlaté návrší u Vrbatovy boudy. Autobusy jezdily v letní sezoně od června do konce listopadu, a to na základě výjimky. Ta ale končí 30. dubna a nová dohoda zatím není.

Že turistů je na Zlatém návrší někdy až příliš, vnímají i na Vrbatově boudě, která je hned u zastávky. Někdy tam přijde až osm set lidí za den. Méně lidí by prý přírodě někdy pomohlo. „Omezení autobusů by být mohlo, ale nevím, jak by se to zvládalo s auty třeba na Horních Mísečkách a Dolních Mísečkách,“ podotýká provozovatelka Vrbatovy boudy Lucie Abrahámová.

Turistů neubude, turistů přibude, obává se kraj

Podobně zní jeden z argumentů od zástupců Libereckého kraje při jednání s vedením parku.

Nesouhlasí s tím, že menší počet autobusů sníží počet návštěvníků.

„Naopak se obáváme situace, že když se lidé nedostanou do autobusu, budou vznikat zbytečné konflikty mezi cestujícími a řidiči. Může dojít zároveň ke kolapsu dopravy na Horních Mísečkách,“ říká jednatel společnosti KORID LK (Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje) Otto Pospíšil.

O tom, v jakém režimu dostanou autobusy v letní sezoně výjimku k vjezdu na Zlaté návrší, se bude jednat 30. dubna. Správa parku pak má devadesát dní na vydání rozhodnutí.