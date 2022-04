Z Ukrajiny dorazilo do Česka na 300 tisíc uprchlíků. Jejich proud slábne

Na poklidnou akci dohlížela policie, která z jízdního pruhu před ambasádou odkláněla dopravu. Část účastníků tichého protestu se následně přesunula ke vstupu na ambasádu u parku Stromovka, kde rozprostřeli na zem papíry s názvy napadených ukrajinských měst jako Izjum, Mariupol, Cherson, Kyjev a polili je rudou barvou.

Před velvyslanectvím se navíc začaly hromadit použité domácí spotřebiče jako lednice či pračka. K vidění jsou také prodlužovací kabely, kávovar, hrnec s vařečkou, počítačový monitor či květináč. Na železných zábranách před objektem visí kusy oblečení včetně spodního prádla. Lidé, kteří nesouhlasí s ruskou invazí, se tímto způsobem připojili k aktivitám demonstrantů v zahraničí. Ti před ruské ambasády přinášejí věci, které si podle svědků odnesli ruští vojáci z vyrabovaných ukrajinských bytů.

Uprchlíci se učí češtinu na univerzitě, získají větší šanci na práci

Lidé z Ukrajiny, kteří našli zázemí v olomouckém regionu při útěku před válečným konfliktem, se začali učit česky v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prvního běhu kurzu se účastní 15 zájemců. Fakulta ho pořádá ve spolupráci s úřadem práce, jeho cílem je zvýšit šanci uchazečů na získání zaměstnání, informovali zástupci univerzity.

Kurz je třítýdenní a pro uprchlíky z Ukrajiny jej zdarma zajišťuje filozofická fakulta. „Pilotní běh kurzu češtiny začal tento týden a účastní se ho prvních 15 zájemců. Všichni se registrovali jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Olomouci a zároveň projevili zájem o rekvalifikaci, tedy o český jazyk se zaměřením na trh práce,“ uvedla Pavla Poláchová z Centra jazykového vzdělávání olomoucké filozofické fakulty. Už nyní se mohou do kurzu registrovat další zájemci, přihlášky úřad práce přijímá do 13. dubna.

Účastníci pilotního kurzu se učí ve fakultních prostorách na třídě Svobody, a to od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 11:45. Na závěr kurzu mají absolvovat písemnou a ústní zkoušku. Pokud ji složí, obdrží certifikát. Po kurzu by tak měli rozumět základním otázkám a měli by být schopni na ně v předvídatelných situacích reagovat. Absolventi kurzu rovněž budou umět podat základní informace o sobě a také o všedních věcech, které se jich a jejich práce bezprostředně dotýkají.